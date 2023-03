Anđelo Kvesić (27) osvojio je broncu na Europskom prvenstvu u karateu u španjolskoj Guadalajari. Zbog ozljede gležnja do posljednjeg trenutka nije se znalo hoće li Kvesić uopće i otići na natjecanja, no danas je došao do medalje. Otišao je na vlastitu odgovornost i osvojio broncu u teškoj kategoriji (+84 kg).

Pobijedio je Turčina Fatiha Sena 7:3. Udarcem nogom u glavu vrijednom tri boda Anđelo je polovicom borbe stekao uvjerljivo vodstvo. Ipak, 48 sekundi prije kraja na isti način Sen je izjednačio, ali nepune dvije sekunde potom naš je reprezentativac još jednim mawashijem širom otvorio put do brončane medalje, piše HRT.

'Izvukao sam svoj maksimum'

"Ovo mi je najdraža od svih do sad osvojenih bronci s obzirom na način kako je do nje došlo. Medalja je tu, možda je zvučalo ludo, ali ja sam opet išao po zlato. Bez obzira na tešku povredu gležnja koja se dogodila prije 25 dana. Bio je to jedan novi izazov za mene. Uspio sam na kraju, zadnji bod sam napravio upravo s tom nogom.

"Da sam slušao doktore, to bi bila operacija i tri mjeseca oporavka, bez operacije dva do tri mjeseca dok se to zakrpa. Opet kažem, hvala Branimiru Vajdi, koji je odradio vrhunsku rehabilitaciju. Uz moju ludu volji i želju, bila je to dobitna kombinacija. Znao sam da sam danas kvalitetniji i bolji od njega i da ću to privesti kraju. Izvukao sam svoj maksimum."