U Virginiji na Martinsville Speedwayu, ovog se vikenda vozila utrka NASCAR-a, jedne od najpopularnijih utrka na svijetu. No, NASCAR je glavna priča iz potpuno nevjerojatnog razloga.

Naime, vozač Andrew Grady režirao je incident kakav se ne pamti. Grady je nakon utrke došao do automobila kolege Daveya Callihana, potrgao zaštitnu ogradu na prozoru i počeo brutalno udarati vozača.

Callihan je tijekom utrke zakačio automobil Gradyja, što mu ovaj očito nije mogao oprostiti.

Svako ima svoje viđenje

Cijela situacija trajala je dobrih desetak sekundi, prije nego što su do pobješnjelog Gradyja stigli članovi osiguranja. Kasnije je Grady rekao da nije imao nikakvu namjeru udariti Callihana i da je s njim samo želio porazgovarati, ali da je to ovaj odbio.

"Nisam imao drugo izbora nego da ga počnem mlatiti. Danas ima svakakvih idiota na utrkama, a neki od njih ne bi smjeli upravljati s kosilicama, kamoli se utrkivati. Ovdje se natječu veliki dečki i kad se zabiješ u jednog od njih, onda moraš i snositi posljedice", rekao je Grady. Callihan pak tvrdi drugačije:

"Nije on uopće želio razgovarati, odmah me napao i počeo tući. Bilo mi je jasno da je frustriran, ali nisam imao namjeru izgurati ga sa staze. Na utrci je 95 automobila i svi se bore za poziciju. Nekad jednostavno nema dovoljno mjesta, bilo je to obično tvrdo utrkivanje. Ispričavam se, ali borio sam se za svoju poziciju", zaključio je.