U južnoameričkim kvalifikacija za SP 2022. noćas su odigrane četiri utakmice, dok je derbi između Brazila i Argentine, koji se trebao igrati u Sao Paulu, prekinut nakon tri minute igre zbog kršenja covid-19 protokola o karanteni.

Brazilski zdravstveni dužnosnici ušli su na teren i zatražili su da trojica igrača napuste stadion i zemlju jer su kršili pravila o karanteni, a riječ je o Cristianu Romeru, Giovaniju Lo Celsu i vrataru Emiliano Martinezu. Brazilski zdravstveni regulator tvrdi da su igrači dali lažne podatke i da moraju napustiti zemlju.

Potez genijalca

Prava je to šteta jer nismo mogli na djelu vidjeti neke od najboljih igrača svijeta, ponajprije Lionela Messija, koji je za ovu utakmicu dao fantastičnu uvertiru.

Argentinskom nogometnom čarobnjaku nije trebalo puno da ostavi trag i na ovoj neodigranoj utakmici. Messi je na zagrijavanju iz slobodnog udarca pogodio, onako nonšalantno, same rašlje.

Jedan je to on onih udaraca kad mu vratar može loptu samo ispratiti pogledom dok čisti spoj grede i vratnice od paučine. Video je, naravno, postao viralan u cijelom sijetu. Pogledajte kako to radi jedan od najvećih nogometaša svih vremena, ako ne i najveći.