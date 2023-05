Olimpijski, svjestki i europski prvaci braća Valent i Martin Sinković su se u dvojcu na pariće plasirali direktno u finale jer su u svojoj kvalifikacijskoj skupini bili najbrži s vremenom 6:24.96. To im je jedno od najboljih vremena kvalifikacija u karijeri u prvom nastupu nakon četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu u češkim Račicama. U drugoj kvalifikacijskoj skupini najbrži su bili Španjolci Aleix Garcia Pujolar i Rodrigo Conde Romero koji su na Svjetskom prvenstvu gdje su Sinkovići ostali bez medalje uzeli srebro. Oni su kroz cilj prošli s vremenom 06:26.59.

"Sve je bilo super. Zadovoljni smo, dobro smo zagrijali motore za finale tako da se veselimo. Generalno, forma je dobra i idemo maksimalno", zadovoljan je nakon utrke bio Valent Sinković.

"Dobro nam ide tako da bi pozvao sve ljude u nedjelju. U 11:19 je finale. Jedva čekamo, nadamo se da će biti pune tribine i da će nas svi doći podržati i da ćemo zajedno proslaviti 50. medalju", nadovezao se Martin Sinković. Finale je na rasporedu u nedjelju u 11:19.

Čast da otvore drugi Svjetski veslački kup u Zagrebu pripala je sestrama Ivani i Josipi Jurković koje su u kvalifikacijama za finale kroz cilj prošle kao treće u konkurenciji tri posade discipline dvojac bez kormilara.

Sestre Jurković jarunsku stazu izveslale su u vremenu 07:23.50. Prvo mjesto za nedjeljno finale pripalo je posadi Španjolske s vremenom 07:15.12 dok je drugo mjesto zauzela Češka sa 07:19.23.

"Zadovoljne smo kako je išlo, uvijek može bolje. Nismo željele gaziti do kraja. Imamo sada u nedjelju finale i nadamo se da ćemo u finalu pokazati ono što smo trenirale sve do sada i da će to sve sjesti na svoje", rekla je Ivana Jurković.

"Mislim da se trebamo samo resetirati i nastaviti trku onako kako mi najbolje znamo jer mislim da realno ovo nisu zaostaci koje smo mi zaslužile nad ovim posadama tako da ćemo samo drugu trku krenuti malo snažnije i mirne glave", dodala je Josipa Jurković. Finale je na rasporedu u nedjelju u 10:35.

Nakon sestara Jurković na red su došla prva braća Patrik i Antun Lončarić. Osječki blizanci u dvojcu bez kormilara u svojoj skupini kroz cilj su prošli iza posada Švicarske (6:35.40) i Danske s vremenom 06:46.51.

S obzirom da samo prve dvije posade idu direktno u A finale, Patrik i Anton svoju ulaznicu među najbolje tražit će kroz sutrašnji repasaž.

"Prva trka ove sezone je prošla dosta dobro. Treći smo. Ispred nas su bili i Švicarci i Danci, finalisti od prošle godine i brončani s olimpijskih igara – dobra konkurencija za prvu utrku, rekao je Patrik Lončarić.

Utrka je na rasporedu u subotu u 9:54.Priliku za svoju prvu medalju Svjetskog kupa imat će i 27-ogodišnja Dora Dragičević u lakom samcu koja je preliminacijsku utrku završila na trećem mjestu s vremenom 08:14.41. Prvo mjesto pripalo je Čehinji Kristyni Neuhortovoj dok je treća bila Nizozemka Tosca Kettler. Finale je na rasporedu u subotu u 11:04.

U četvrtfinale su se u disciplini samaca plasirali Damir Martin, David Šain i Boris Cesarec. Martin je u svojoj kvalifikacijskoj skupini bio prvi s vremenom 7:07.54. Šain je nastup u četvrtfinalu osigurao trećim vremenom u svojoj kvalifikacijskoj skupini 7:17.61, dok je Cesarec bio četvrti s vremenom 7:19.34.

Četvrtfinale samca na rasporedu je danas poslije podne.