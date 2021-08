Bivši hrvatski olimpijac Josef "Pepo" Puch (55) osvojio je na Paraolimpijskim igrama u Tokiju već šestu paraolimpijsku medalju u karijeri, ali pod zastavom Austrije.

Puch je Austrijanac hrvatskih korijena, koji je 1997. dobio naše državljanstvo, a godinu dana kasnije je počeo nastupati pod hrvatskom zastavom.

Za Hrvatsku je nastupio i na Olimpijskim igrama u Ateni 2004. u disciplini svestrane upotrebe konja ili eventingu gdje je na grlu Banville D'Ivoy osvojio 63. mjesto.

Ozljeda i povratak

Nažalost, Puch je 2008. godine doživio nesreću na turniru u Morsbachu i pri padu s konja je slomio vratni kralježak nakon čega ima nepotpunu paraplegiju od vrata prema dolje.

Iako mnogi nakon takve nesreće ne bi niti pomisliti na povratak u sedlo, Pepo nije mogao zamisliti ništa drugo.

"Kad bih sjeo na stolac, pao bih s njega pa sam počeo trenirati, a sada mogu hodati i voziti automobil. I samo su mi konji pomogli da dođem do ove točke. Samo su me konji vratili u ovaj život," otkrio je nekoliko godina nakon nesreće.

Nakon oporavka vratio se sportu kao paraolimpijac nastupajući za rodnu Austriju.

Osvojio brojne medalje

Na Paraolimpijskim igrama 2012. u Londonu osvojio je zlatnu medalju u slobodnom stilu i brončanu medalju u individualnom testu, u Rio de Janeiru 2016. je osvojio zlato u individualnom nastupu, te srebro u slobodnom stilu, dok je u Tokiju osvojio dva srebra.

"Boja medalje nije važna. Kao jahač, težim savršenoj harmoniji sa svojim konjem, a danas zaista mogu reći da nismo mogli bolje", rekao je za Austrijsku novinsku agenciju (APA).

Ovu posljednju, šestu medalju osvojio je na godišnjicu nesreće.

"Imao sam život prije nesreće. Nastupao sam od Gornje Štajerske do velikog svijeta i do svih važnih turnira, sve do Olimpijskih igara. Tada sam doživio nesreću. Naravno, da mi je život sada drugačiji. Drago mi je i sretan sam što mogu doživjeti sve ovo. Najvažnije s ozljedom ili bolešću je da to prihvatite i riješite situaciju," poručio je na koncu bivši hrvatski olimpijac.