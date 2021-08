HNK Hajduk i Hamburger SV postigli su dogovor o dvogodišnjoj posudbi 19-godišnjeg stopera Marija Vuškovića. Radi se o posudbi s opcijom otkupa ugovora, a dodajmo kako je Mario prethodno produžio svoj ugovor s Bijelima za još jednu godinu, odnosno do ljeta 2025. godine.

Mario Vušković za Hajduk je odigrao ukupno 48 službenih utakmica, a za prvu momčad debitirao je sa 17 godina, u utakmici protiv Gorice na Poljudu, u kolovozu 2019. godine. Pri tom je 44 utakmice započeo od prve minute. Postigao je ukupno tri pogotka za Bijele uz dvije asistencije. Posljednju utakmicu za Hajduk odigrao je prije mjesec dana kada su Bijeli na Poljudu svladali Šibenik.

'Želim zahvaliti svima'

"Došao je taj trenutak da se moram oprostiti s Klubom koji mi je dao sve. Cijelo ovo vrijeme živio sam svoj san, zaigrao sam za Hajduk, doživio pun Poljud i nevjerojatnu podršku navijača. Nikad neću zaboraviti posebne trenutke poput pobjede protiv Dinama, Rijeke, gola iz slobodnog udarca protiv Gorice. To će za mene uvijek biti neki od najljepših trenutaka u životu", izjavio je Vušković na odlasku iz Hajduka pa dodao:

"Želim se zahvaliti ljudima u klubu koji mi bili podrška svih ovih godina od mojih suigrača do čistačica, žena u praoni, oružara, fizioterapeuta, doktora, trenera koji su me vodili i svih ostalih koji se svakodnevno brinu o nama. Svom Hajduku želim sve najbolje u budućnosti, a najviše od svega da napokon dignemo taj trofej. Momčadi i stručnom stožeru želim svu sreću u nastavku sezone, a ja vjerujem da ću se jednog dana vratiti kako bih vratio Hajduku sve ono što je on meni dao", zaključio je Vušković.

To nije sve

Zanimljivo je da je Hajduk u istom danu potpisao ugovor s odličnim veznjakom Marcom Fossatijem. No, kako to vole reći naratori TV prodaje, to nije sve.

Novinar The Athletica Jordan Campbell objavio je kako bi u Hajduk na posudbu iz Glasgow Rangersa trebao doći hrvatski stoper Nikola Katić. Katić se u Rangersima nije naigrao i na Poljudu bi trebao tražiti novu priliku da se dokaže.