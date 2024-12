Trener hrvatskih korijena pod stare dane iznenadio odabirom kluba, u NFL-u ga više ne žele

Najuspješniji trener svih vremena u NFL-u i nositelj hrvatske putovnice i domovnice, Bill Belichick preuzeo je sveučilišni klub Sjeverne Karoline, North Carolina Tar Heels.

72-godišnji trener radio je u NFL-u od 1975. do 2023. kada se razišao s New England Patriotsima s kojima je u 23 godine osvojio rekordnih šest naslova prvaka NFL-a, a još dva je dodao kao defenzivni koordinator u New York Giantsima. Mnoge je iznenadio ovaj potez jer se očekivalo da će Belichick ostati u NFL-u i da još nije gotov s treniranjem u glavnoj ligi američkog nogometa. Međutim, nije bilo zainteresiranih klubova, a Bill je odlučio prekvalificirati se u sveučilišnog trenera i preuzet će Sjevernu Karolinu. Amerikanac hrvatskih korijena potpisao je ugovor na pet godina, a zanimljivo je da je u istom klubu dvije godine proveo njegov otac Steve kao pomoćni trener.

Bit će zanimljivo vidjeti što može ovaj super iskusni trener napraviti u sveučilišnom footballu koji se uvelike razlikuje od onog profesionalnog koji se igra u NFL-u. U NFL-u, Belichick je postao legenda i najuspješniji trener ikada, a vidjet ćemo hoće li pred kraj karijere uspjeti nešto slično napraviti i u college footballu.

