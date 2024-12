Svijet bruji o djevojci u formuli: 'Majka je mislila da ću zauvijek izgledati kao dečko'

Bianca Bustamante je vozačica formule koja se trenutno natječe na ART Grand Prix razini u F1 Academy, jedinom prvenstvu koje se sastoji isključivo od žena. Filipinka je dio razvojnog programa McLarena. Bianca Bustamante je, u biti, pionir što se tiče žena koje voze formulu, kako to opisuju strani mediji. Zaljubila se u utrke kad je imala svega 3. godine. Njezin otac Raymund oduvijek je zaljubljenik u utrke, pa je ona ljubav prema oktanskom sportu naslijedila od njega. I naravno, kako to već biva, to je bila ljubav na prvi pogled, s oca na kćer...

Popularna na društvenim mrežama

Fotografija Landa Norrisa i Biance kako se smiju na Velikoj nagradi Miamija u svibnju dočarava obiteljsku atmosferu u McLarenu, piše The Sun koji je s Binacom napravio intervju. Plasman 19-godišnje vozačice u Miamiju ove godine poklopio se s debitantskom pobjedom Landa Norrisa. Razvojna vozačica McLarena Bianca Bustamante ima tri milijuna pratitelja na društvenim mrežama i sve je popularnija.

Zapečatila je svoje prvo postolje F1 Academy što se poklopilo s Norrisovom pobjedom u prvoj utrci tog vikenda i priča o njoj odjeknula je svijetom. Bilo je to i kada se sezona okrenula naopačke u šestoj utrci Svjetskog prvenstva u formuli 1 u Miamiju gdje je McLaren uveo svoje prve velike nadogradnje i pritisnuo Red Bull.

McLaren vodeći u konkurenciji konstruktora

McLaren je sada vodeći u konkurenciji konstruktora i može osvojiti svoj prvi naslov još tamo od davne od 1998. u finalu sezone u Abu Dhabiju ovog vikenda.

Busatamante je kazala nakon trijumfa:

“Ovaj vikend se dugo čekao. McLaren nije bio dominantna momčad, jedva smo osvajali bodove, sada je borba za konstruktore ogromna. Osvojila sam svoju prvu P2 utrku u Miamiju, sve se poklopilo za čitavu momčad i to ćemo zauvijek pamtiti. McLaren je obiteljski orijentirana momčad formule 1. Svi pazimo jedni na druge, Lando, Oscar Piastri. Oni su jedan drugom najbolji prijatelji, kolege, držimo se svi i vlada zakon svi za jednog, jedan za sve".

Bustamante je rođena i odrasla na Filipinima, zemlji bez prepoznatljive povijesti ili nasljeđa motosporta.

Njezin tata Raymund, zaljubljen u utrke, povukao ju je prema motosportu i bila je to ljubav na prvi pogled. Igranje igrica na konzolama za igru i komputoru, općenito zanimanje za formulu 1, također je pomoglo razvoju Bustamanteine ​​karijere i razlog je zašto je nedavno potpisala ugovor kao jedna od osnivača EA-ovog GEN / EA SPORTS programa.

'Moja prva igrica je bila F1'

"Moja prva igrica je bila F1. Stalno sam ju igrala i zaljubljivala se u ovaj sport koji je za mene najljepši", dodala je Bustamante i nastavila:

“Igrica F1 bila mi je toliko važna dok sam odrastala i glavni stup mog djetinjstva. Upoznala sam sve F1 staze i vozače", otkrila je Bianca Bustamante.

Tijekom svog djetinjstva Bustamante je bila poput dječaka, iako lijepa djevojčica za koju su svi govorili zašto toliko voli utrke i formulu 1, zašto se ne igra s barbikama, lutkama.

Nebrojeno puta su joj rekli da se ne zamara utrkama i da umjesto toga postane medicinska sestra ili liječnica. Sada je treća najutjecajnija vozačica na svijetu s tri milijuna pratitelja na Instagramu i TikToku.

'Motosport, pogotovo formula, neuobičajeni su za žene'

Bustamante je to objasnila:

“Radi se o nečem neuobičajenom za žene. Dolazeći iz Azije i s Filipina susrećeš se s puno predrasuda, pogotovo u ovom sportu. Razlike u kulturi su ogromne. Odrastajući jer si žena, dopušteno ti je slijediti samo određene puteve, da radiš poslove koji su namijenjeni ženama, uglavnom ženama. Na Filipinima vam kažu da budete medicinska sestra, inženjer ili liječnik, da ostvarite karijeru koja vam donosi mnogo novca i koja je sigurna.”

Iako je F1 akademija korak u pravom smjeru, prilike u F1 za vozačice su još uvijek ograničene Jess Hawkins je testirala Aston Martin na Hungaroringu 2023., ali osim toga nije bilo puno napretka. Bustamante vjeruje da je na pravom mjestu u McLarenu da dosegne vrhunske visine debija u F1, baš kao Norris i Oscar Piastri.

“Ovo su vozači na koje sam s ugleda kroz život, moji idoli. Mislim, pratim Landovu karijeru otkad sam bila djevojčica. Idoliziram ih, sjećam se da je Lando osvojio svoje F3 prvenstvo. On je s McLarenom od prvog dana i oni su se pobrinuli za njega kao dio razvojnog programa i sada se natječe za naslov prvaka svijeta u formuli 1. Kad-tad će to osvojiti."

Raznolik sadržaj na internetu

Bustamantein sadržaj na društvenim mrežama kreće se od iscrpljujućih videozapisa vježbanja do isječaka s utrka, ali i snimki na kojima se šminka. Brend šminke Charlotte Tilbury ove je sezone postao službeni sponzor F1 akademije, a Bustamante se sviđa što je sport prošaran ženstvenim štihom.

“Sha’Carri Richardson je u atletici pokazala da možete imati dugu kosu, nokte, trepavice i pobjeđivati i to je tako super za vidjeti. Biti sportašica ne znači da ne možete biti ženstvena i šminkati se. Uvijek sam se utrkivala s dečkima, uvijek bih nosila odjeću koju su uglavnom nosili dečki jer sam smatrala da se moram uklopiti, da ne smijem biti žensko. Moja mama je mislila da ću se uvijek ponašati kao dječak, ali onda sam shvatila da to nema nikakvog utjecaja na izvedbu u sportu. Automobil ne zna jeste li djevojčica ili dječak, nosite li šminku ili ruž i mislim da je to ljepota sporta. Sviđa mi se što se Charlotte Tilbury pojavila i unijela malo ženstvenosti u sport."

Idol joj je Hamilton

Biancin idol je Lewis Hamilton. Sedmerostruki svjetski prvak Hamiltonov otac Anthony nekoć je radio na tri posla kako bi financirao karting podvige svog sina. U međuvremenu je Binacin otac, Raymund, također učinio slično i jednom je svojoj kćeri kupio trkaće odijelo kada je imala samo godinu dana.

“Hamilton je jednostavno drugačiji. On ne vozi samo za sebe, on vozi za sve, on vozi za ljude koji su podzastupljeni, nemaju sreće, on vozi za ljude - za mene je on poseban. “Sreo sam ga nekoliko puta, on je tako cool tip, tako pribran i tako emocionalno inteligentan", zaključila je Bianca Bustamante.

