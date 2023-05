Izbornik hrvatske vaterpolo reprezentacije Ivica Tucak je u petak objavio širi popis igrača na koje računa za pripreme za SP koje se u srpnju održava u Fukuoki, kazavši pritom kako će njegova momčad, unatoč jakoj konkurenciji, dati sve od sebe da ostvari što bolji rezultat na tom natjecanju.

"Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći da skinemo s leđa teret plasmana na olimpijske igre. Nikada nije bila veća konkurencija u vaterpolu, što daje dodatnu draž. Uz europske reprezentacije koji su nositelji kvalitete, a tu spadamo i mi, tu su SAD, Australija i Japan, izuzetno jake reprezentacije. Ždrijeb nije bio sretan po nas, imamo jako tešku skupinu, ali učinit ćemo sve da osvajanjem prvog mjesta osiguramo odlazak na OI", rekao je izbornik Tucak.

Na popisu nema jednog od igrača koji je u rujnu prošle godine u Splitu osvojio naslov prvaka Europe, kapetana dubrovačkog Jug Adriatic osiguranja, Lorena Fatovića.

"Nažalost, nastavljaju se udarci koje nas prate u pogledu ozljeda. Loren Fatović ima tešku ozljedu desne šake, morat će na operaciju i bit će izvan bazena 2-3 mjeseca. To je strahovit udarac za nas. Loren je izrazito važan igrač za našu momčad. Razgovarao sam s Lorenom dugo, njemu je najteže. Međutim, nećemo kukati, niti smo to ikada činili. Zato sam odmah razgovarao s Antom Vukičevićem i on se istog trenutka stavio na raspolaganje", dodao je Tucak.

"Naš fokus je na Fukouoki gdje idemo ostvariti vizu za Pariz. Uvjeren sam da ćemo se pripremiti dobro, idemo u Fukuoku puni optimizma i nade da možemo napraviti dobar rezultat", nadovezao se kapetan Ivan Krapić.

"Konkurencija u Fukuoki će biti nikad jača, po meni su primjerice Italija i Španjolska najjače u zadnjih 20 godina, tu smo mi i Mađari, finalisti Europskog prvenstva, pa Grčka, Crna Gora, Srbija, pa i Francuska", pridodao je Perica Bukić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza.

Popis igrača:

Vratari: Marko Bijač, Toni Popadić, Mate Anić, Jerko Jurlina

Braniči: Rino Burić, Matias Biljaka, Marko Žuvela Marino Čagalj

Centri: Josip Vrlić, Ivan Krapić, Branimir Herceg, Antonio Duževoić

Vanjski: Andrija Bašić, Konstanmtin Kharkov, Filip Kržić, Franko Lazić, Zvonimir Butić, Ante Vukičević, Luka Bukić, Jerko Marinić Kragić, Jerko Penava

Barakude tako pred sobom imaju ispunjen raspored. Od 8. do 18. lipnja su na pripremama u Puli, a onda od 19. do 24. lipnja imaju sparing pripreme s Italijom u Rimu. Nakon toga imaju dva dana (27. i 28. lipnja) priprema u Dubrovniku otkuda idu na međudržavni turnir u Herceg Novom (Hrvatska, Francuska i Crna Gora, 29. i 30. lipnja).

Završno okupljanje je 2. srpnja u Zagrebu otkuda hrvatski vaterpolo reprezentativci dolaze u Los Angeles na sparing pripreme sa SAD-om. Barakude 12. srpnja putuju u Fukuoku na Svjetsko prvenstvo na kojem su u skupini Argentinom, Mađarskom i Japanom.

