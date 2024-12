Australac uspio napraviti savršenu seriju: Dvorana je eruptirala od oduševljenja

Mjesec prosinac donio nam je novo uzbudljivo Svjetsko prvenstvo u pikadu. Čuvena Ally Pally dvorana u Londonu ovih je dana dupke puna i oduševljava svojom ludom atmosferom, a u subotu je opet eruptirala nakon savršene serije Australca Damona Hete. Deveti igrač svijeta okušao je svoje snage protiv Lukea Woodhousea, a u jednome je trenutku pogodio famozni 'nine-darter'

Postignuće je to kojemu teži svaki pikadist, no rijetko koji uspije završiti rundu s tim najmanjim brojem bacanja. Australac je već bio blizu te savršene runde protiv Connora Scutta no promakla mu je dvostruka dvanaestica. Naime za 'nine-dart' potrebno je ostvariti u dvije serije bacanja po 180 bodova, a zadnju seriju bacanja završiti s 141. Težak je to podvig koji je uspio Heti upravo protiv Woodhousea, a nakon što je pogodio dvostruku dvanaesticu nastala je erupcija u dvorani.

Cijela dvorana skakala je od oduševljenja, a u slavlju mu se pridružio čak i pobjednik. Australac je za taj potez dobio čak i novčanu nagradu u iznosu od 60 tisuća funti, dok je isti iznos dobio i jedan sretnik iz publike. Treći iznos od 60 tisuća funti otišao je u humanitarne svrhe, udruzi koja se bori protiv raka prostate.

Premda je Heta postao 14. pikadist koji je uspio doći do 'nine-darte' učinka, svoj uspjeh nije okrunio pobjedom. Woodhouse ga je na kraju u setovima nadvladao 4:3 te u osmini finala čeka boljeg iz susreta Bunting - Razma.

