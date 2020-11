Slavni MMA borac kamerunskih korijena Francis Ngannou uvjeren je kako će se boriti s amerikancem hrvatskih korijena Stipom Miočićem za titulu UFC-ovog prvaka u teškoj kategoriji.

KAMERUNSKA ‘ZVIJER’ ZBOG MIOČIĆA POTPUNO IZGUBILA ŽIVCE: ‘Izgleda da je odsutan do ožujka. A budem li morao čekati do tada…’

Međutim termin se još uvijek ne zna što posebno frustrira ‘Predatora’ pa se prošle subote odlučio požaliti fanovima preko Twittera gdje je napisao:

“Dvije borbe za titulu u teškoj kategoriji u dvije godine i još uvijek ne znamo hoće li uskoro biti nova. Pretendenti za naslov moraju se boriti za nešto”.

2 title fights in the @ufc heavyweight division for the past two years and yet we don't know if there will be another one anytime soon. Contenders have to fight for something 😤 #ThisIsSucks

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) October 20, 2020