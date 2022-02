Najbolji veleslalomaš svijeta 24-godišnji Švicarac Marco Odermatt osvojio je svoju prvu zlatnu olimpijsku medalju na stazi "Ledena rijeka" u Yanqingu, gdje je Filip Zubčić doskijao do desetog mjesta u vrlo zahtjevnim, snježnim uvjetima zaostavši za pobjednikom 2.74 sekunde, dok je Samuel Kolega završio na 21. mjestu (+7.93).

"Jedino što je bilo bolje u drugoj vožnji je to što nisam skijao kao kukavica. Prvi lauf sam gornji dio odskijao tako loše da su od mene bolji bili neki skijaši koji ne voze svjetski kup uopće. Da sam pao na bok bio bi brži. Drugi lauf sam bolje odskijao, nisam bio pretjerano nešto brz, ali je bilo života u tom skijanju”, rekao je Zubčić za HRT.

“Ja nisam izgubio nadu prije drugog laufa, ja sam uvijek borben i uvijek se borim do kraja. Nisam išao odraditi drugi lauf jer moram, išao sam se boriti za medalju, ali nisam uspio. Mogu pasti još sto puta, ali ja ću se vratiti", poručio je.

Tako mu pao grah

“Zaostatak od 2.70, mogu reći da je ovo bio jedan jako, jako loš dan za mene, najlošiji u zadnje tri godine. Tako mi je grah pao izgleda. Uvijek te motiviraju dobri rezultati, ali te nekad "šamarčina" može motivirati još jače. Danas sam dobio baš dobru "šamarčinu". Ovo je vrhunski sport i ako nisi na nivou izgubiš”, dodao je.

Osvrnuo se i na Žana Kranjeca koji je s osmog mjesta iz prve vožnje doskijao do srebra

"Kranjec je na prošlim igrama bio četvrti, ako je itko zaslužio postolje, onda je to on. On je izvrstan skijaš, na vrhu je već godinama, imao je dobar dan i najbrže vrijeme druge vožnje, zaslužio je ovo više od svih", završio je.