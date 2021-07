Sjećate li se kolika se buka i galama stvorila kad su se Hrvati izjasnili da ne žele klečati na Europskom prvenstvu prije utakmice s Engleskom? Upravo je ta gesta koju je postala simbol pokreta Black lives matter postala kontroverzna u svijetu.

Tko kleči, a tko bi trebao klečati, je li to borba za pravdu ili samo dodvoravanje nekim interesnim skupinama? Pitanja su to oko kojih se dosta raspravljalo, no zna se da će i na Olimpijskim igrača biti sportaša koji će klečanjem odati počast pokretu Black lives matter.

Nije zabranjeno, ali...

Kako javlja britanski ugledni list Guardian, organizatori Olimpijskih igara zabranili su prikazivanje klečanja na službenim društvenim kanalima natjecanja. Odluka je navodno donesena nakon što su svijet obišle fotografije s utakmice ženskih nogometnih reprezentacija Velike Britanije i Čilea.

Ipak, klečanje neće biti zabranjeno, samo se neće prikazivati, a potvrdio je to i sam predsjednik MOO-a Thomas Bach.