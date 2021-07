Danska plivačica Pernille Blume, zlatna na 50 m slobodno s OI iz Rio de Janeira 2016., pojavila se pred novinarima uoči puta u Tokio. Jedna je od najatraktivnijih natjecateljica pažnju je izazvala izjavama koje je dala o onome što joj se događalo nakon prošlih Igara.

"Ubrzo nakon Olimpijskih igara u Riju, počela sam dobivati ​​poruke seksualne prirode. Većina poruka koje odbijam na društvenim mrežama vrlo su neprimjerene”, rekla je i otkrila što joj na svečanosti kad je dobila nagradu na sportašicu godine.

Dobila i prijetnje

"Tijekom svečane večeri, na kojoj sam proglašena sportašicom godine, bilo je puno ljudi koji su se željeli fotografirati sa mnom. I to je prilično lijepo. Međutim, bilo je puno ljudi koji su stavili ruke na mene previše ispod mojih leđa. Također, šaputali su mi razne prljave stvari na uho”, otkrila je Dankinja.

A prije tri godine 2018. godine dobila je prijetnje smrću.

“Tijekom Europskog prvenstva 2018. godine odlučila sam plivati ​​svoje polufinale od 100 metara na malo drugačiji način nego što bih to inače učinila. To je rezultiralo prijetnjama smrću. Također su rekli da bi me trebali protjerati iz Danske”, rekla je Blume.

Osim ljubavi prema bazenima, Blume voli i fotoaparate, točnije, poziranje pred njima. Fotografije objavljuje i na svom Instagramu gdje je popularna i zbog ovakvih postova:

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.