Hrvatska taekwondašica Matea Jelić (23) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanke Lauren Williams sa 25-21.

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

Reakcije britanskih medija

Bio je to dvoboj dviju posljednjih europskih prvakinja u ovoj kategoriji, aktualne Jelić iz Sofije u travnju ove godine i Williams iz Kazana 2018. Zlato je Jelić ipak najveći uspjeh za hrvatski teakwondo na olimpijskim igrama.

Raspisali su se o ovoj borbi i britanski mediji koji žale za porazom svoje borkinje. Evo što pišu.

Pratite Olimpijske igre na Eurosportu u sklopu PLAY Premium proširenog plana.