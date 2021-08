Srpska vaterpolo reprezentacija je s velikih 14:5 'pregazila' Crnu Goru u posljednjoj utakmici skupine B i plasirala se kao trećeplasirana momčad u četvrtfinale Olimpijskih igara.

Prvo mjesto osvojila je Španjolska s pet pobjeda iz pet susreta, Hrvatska je završila kao druga sa šest bodova, koliko je skupila i treća Srbija, no Hrvatska je druga zbog pobjede u međusobnom susretu, dok je plasman u četvrtfinale iz ove skupine osigurala Crna Gora s četvrte pozicije s četiri boda.

Hrvatska će tako u srijedu u četvrtfinalu igrati protiv aktualnog europskog prvaka Mađarske koja je završila na trećem mjestu u skupini A, dok će Španjolska igrati protiv SAD-a. Preostala dva para četvrtfinala su Grčka - Crna Gora i Italija - Srbija. Termini doigravanja susreta bit će objavljeni kasnije.

Namjerno izgubili?

Nakon posljednje utakmice u skupini, u srpskim medijima se pojavila priča da su Crnogorci kalkulirali protiv Srbije kako bi izbjegli Italiju u četvrtfinalu i da su zato odigrali slabiju utakmicu.

"Nismo ništa htjeli prepustiti slučaju od samog početka. Rezultat je u drugom planu, vidjelo se da se Crna Gora i nije htjela boriti do kraja, kao što to inače radi protiv nas, ali to je njihova stvar", prenosi Telegraf izjavu srpskog kapetana Filipa Filipovića.