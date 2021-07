Nakon što je u karijeri nekoliko puta na velikim natjecanjima u zadnjim sekundama ostajala bez medalja, hrvatska taekwondoašica Matea Jelić sve je naplatila osvojivši zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Tokiju.

Jelić je do najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog taekwondoa stigla pobijedivši u kategoriji do 67 kg Britanku Lauren Williams sa 25-21 premda je 15 sekundi prije kraja gubila sa 15-21.

Ovo je peta medalja za Hrvatsku u taekwondou i prvo zlato nakon bronci Sandre Šarić i Martine Zubčić u Pekingu (2008), Lucije Zaninović u Londonu (2012), te Tonija Kanaeta u Tokiju.

Puna modrica

Zanimljivo, Matea je prije tri mjeseca bila u problemima. Na svom je Instagramu tad objavila fotografiju svoje noge koja je bila prepuna modrica.

No nije ju to spriječilo da se oporavi i dođe do olimpijskog zlata, baš kako je i jučer rekla po osvajanju najsjajnijeg odličja.

"Zahvalna sam što ne prolazim sama kroz sve ove teškoće. Hrvatski taekwodo je sve jači i nadam se da će se ljudi još više zaljubiti i u ovaj sport. Pogotovo mladi. Ja sam jedna obična cura uz Knina koja je ostvarila svoje snove. Ako mogu ja možete i svi vi", rekla je zlatna hrvatska olimpijka.

