Hrvatska tekvondašica Matea Jelić (23) osvojila je u ponedjeljak naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanka Lauren Williams s 25-21.

Veliki preokret i čestitke

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

"Zadnjih 14 sekundi ne mogu opisati, ja to nisam sama izvukla, ta snaga je došla od nečega većeg od mene. Svi ljudi koji su uz mene valjda su mi dali tu snagu. Jedva se čekam vratiti u Hrvatsku i proslaviti ovo zlato s dragim ljudima. To će mi biti najdraži dio svega ovoga", rekle je nakon borbe.

Nakon osvajanja zlata u Tokiju stigle su joj brojne čestitke koje je podijelila na Instagram storyju. Međutim, tamo je objavila i jednu posebno zanimljivo fotografiju. Na njoj se nalazi u društvu vjerojatno najveće zvijezde ovih Olimpijskih igara - Novakom Đokovićem. Koliko joj znači susret s njim može se vidjeti po osmjehu na licu. A nema sumnje da ju je svjetski teniski broj jedan srdačno pozdravio i pridružio se brojnim čestitarima.

