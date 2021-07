U petak se na Olimpijskim igrama u Tokiju dijelio 21 komplet medalja, a hrvatski su sportaši osvojili zlato, srebro i broncu.

U hrvatskom finalu muških parova u tenisu Nikola Mektić i Mate Pavić su pobijedili Marina Čilića i Ivana Dodiga sa 6-4, 3-6, 10-6. Najbolji svjetski par je sjajno otvorio finale i već u prvom gemu oduzeli su Čiliću servis. U trećem gemu su imali još dvije break-lopte, a kod vodstva 3-1 nove dvije lopte za obrat, no Čilić i Dodig su izvukli oba gema. Međutim, nisu uspjeli vratiti i izgubljeni servis, pa je set nakon 46 minuta otišao na Pavićevu i Mektićevu stranu rezultatom 6-4.

U drugom setu su Čilić i Dodig odigrali daleko bolje i svoju priliku su dočekali u šestoj igri načinivši break za 4-2. Bio je to prvi servis kojeg su Mektić i Pavić izgubili na turniru. Prednost su sačuvali do kraja i sa 6-3 osvojili drugi set. Hrvatsko finale je razriješeno u super tie-break do 10 bodova. Mektić i Pavić su poveli sa čak 6-0 uz dva mini breaka na Čilićev i jedan na Dodigov servis načinivši veliki korak prema pobjedi. Vodili su 7-1, no Čilić i Dodig su zaprijetili smanjivši na 8-6. Ipak, iduća dva poena su otišao na Mektićevu i Pavićevu stranu.

Lijepa zarada za dobitnike medalja

Hrvatski veslač Damir Martin osvojio je brončanu medalju u samcu. Zlato je osvojio Grk Stefanos Ntouskos, a srebro Norvežanin Kjetil Borch. Martin je odlično taktički odveslao finale, na polovici utrke je zaostajao oko dvije sekunde za vodećim trojcem, uz Ntouskosa i Borcha u vrhu je bio i Danac Sverri Nielsen, a slična je situacija bila i 500 metara prije cilja. No, u samoj završnici je Danac je počeo posustajati, a Martin je pojačao te je ciljem prošao 0,15 sekundi prije za još jednu veliku medalju. U konkurenciji veslačica zlatna u samcu bila je Novozelanđanka Emma Twigg ispred Ruskinje Hane Praktasen i Austrijanke Magdalene Lobnig.

Hrvatskim je sportašima osvajanje medalja donijelo i dosta veliku zaradu. MOO ne dodjeljuje nikakav novac za osvajanje olimpijskih medalja sportašima i trenerima, no taj zadatak ima svaka pojedinačna država, prema kriterijima koje odrede zakonom.

Tako će Mate Pavić i Nikola Mektić koji su osvojili zlatnu medalju dobiti svaki po 208 tisuća kuna, dok će srebrni Čilić i Dodig dobiti svaki po 130 tisuća kuna. Damir Martin, koji je osvojio brončanu medalju postat će bogatiji za 92 tisuće kuna.

