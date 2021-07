Hrvatska vaterpolo reprezentacija pobijedila je Srbiju 14:12 u 4. kolu olimpijskog turnira. Barakude su tako osigurale nastup u drugom krugu natjecanja.

Barakude su već u prvoj četvrtini imale prednost od četiri pogotka koju nisu ispustile sve do samog kraja. Najbliže što je Srbija došla bilo je sredinom treće četvrtine, kad je bilo 8:8, no brzo smo se opet vratili u veliku prednost.

Po četiri pogotka za Hrvatsku postigli su Maro Joković i Paulo Obradović, a tri gola zabio je Luka Bukić. Briljantan je bio vratar Marko Bijač s 15 obrana. Kod Srbije je najbolji bio Nikola Jakšić s tri pogotka.

Značajna pobjeda

Nakon utakmice oglasio se izbornik hrvatske reprezentacije Ivica Tucak.

"Ovo zovemo značajnom pobjedom za nas. Ona nas definitivno i matematički šalje u četvrtfinale. Prvi cilj smo napravili, ali i ništa više. Idemo dalje, kao i nakon poraza, ali i dvije sjajne utakmice. Rekao sam, sve što smo pokazali znači da vrijedimo puno više od toga da samo budemo u skupini. Ali, tek sada dolazi ono najbitnije", rekao je nakon utakmice Tucak pa se osvrnuo na jednog od heroja današnje utakmice Paula Obradovića.

"Tamo su, u onoj drugoj skupini rezultati svakakvi. Mislim da ću Paula Obradovića odmoriti u zadnjem kolu. Trpi užasno velike bolove zbog ozljede koju ima. Hvala mu na svemu, u ime cijele naše ekipe", rekao je hrvatski izbornik.

Ništa o suđenju

Suđenje nije htio pretjerano komentirati.

"Znate da to ne smijem komentirati, ali zaista ne znam zašto nam taj jedan te isti gospodin sudi već drugu ili treću utakmicu ovdje. Sad ne smijem ništa reći, ali iskomentirat ću to kada sve ovo završi. Oni sude kako misle da znaju, mi igramo kako trebamo igrati i to je to... Sve se vidjelo nakon onog jednog kontrafaula, ali neću sad..."

