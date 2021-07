Hrvatska taekwondašica Matea Jelić (23) osvojila je u ponedjlejak naslov olimpijske pobjednice u kategoriji do 67 kilograma na Olimpijskim igrama u Tokiju, u finalu je uspješnija bila od Britanka Lauren Williams sa 25-21.

"Ne mogu opisati sreću. Puno je najboljih puklo na Olimpijskim igrama, a ja sam odlučila da neću. Obećala sam da se neću predati do zadnje sekunde, da neću iznevjeriti sve što smo radili s mojim trenerom i da neću iznevjeriti svoju obitelj i cijelu Hrvatsku. Izdržala sam dokraja", kazala je nakon borbe nova olimpijska pobjednica.

U neizvjesnom finalu rezultat je na ulasku u posljednju minutu bio 13-13, no tada je Williams s dva udarca nogom u tijelo stigla do prednosti 17-13. Sve do 15 sekundi prije kraja bilo je 21-15 za Williams, a onda je Jelić s tri udarca nogom u glavu uspjela doći do preokreta i kolosalnog uspjeha.

Neopisivih 14 sekundi

"Zadnjih 14 sekundi ne mogu opisat, ja to nisam sama izvukla, ta snaga je došla od nečega većeg od mene. Svi ljudi koji su uz mene valjda su mi dali tu snagu. Jedva se čekam vratiti u Hrvatsku i proslaviti ovo zlato s dragim ljudima. To će mi biti najdraži dio svega ovoga", priznala je Kninjanka, koja je potom iznenadila sve.

"Ja bi najradije sada odmah počela s treninzima. Trebalo je biti Svjetsko prvenstvo ove godine, ali su ga otkazali za sljedeću godinu. No, ja imam dosta stvari koje moram popraviti. Naravno, otići su s obitelji na odmor dva-tri dana, a onda sam opet u dvorani", kazala je djevojka koja je hrvatskom taekwandou donijela prvo olimpijsko zlato.

A dan nakon osvajanja zlata oglasila se putem Instagrama te je posvetila post posebnom čovjeku iz njezina života:

"TONI TOMAS. Moj trener i najveća podrška. Hvala ti što si me doveo do ovoga iako je bilo teško uvijek si znao da sam stvorena za ovo, pomogao si meni da vjerujem. Bog nas je spojio s razlogom."