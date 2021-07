U petak se u Zagreb s Olimpijskih igara vratila cijela hrvatska taekwondo reprezentacija, čiji su članovi Matea Jelić i Toni Kanaet osvojila prva dva odličja za Hrvatsku .

Matea Jelić nakon povratka u domovinu komentirala je sjajan nastup na Igrama, ali se osvrnula i na morbine prijetlje koje su joj na društvenim mrežama ostavljali neki ljudi.

Podsjetimo, ona je tijekom Igara objavila na svom Instagramu seriju "storyja" u kojima je prenijela morbidne i jezive prijetnje koje je primila u porukama.

Jelić je u razgovoru za Sportske novosti izjavila kako je dan Oluje, odnosno 5. kolovoza, za nju poseban dan i da tada osjeća samo ljubav te da joj je tog dana najljepše otići na kninsku tvrđavu. Jelić je dala najnormalniju izjavu u kojoj nema baš ništa sporno, ali dio javnosti joj je zamjerio takve izjave i zasuli su joj "inbox" odvratnim porukama i teškim prijetnjama.

Gnjusne poruke

"Je*em ti mamu u pi*ku i celu familiju", "Ku*vetino raspala pišam ti u usta", "Sram te bilo glupačo ustaška", "Je*em ti mater jednu dabogda ti oluja u kući bila", "Je*em li ti sve što imaš jadnice, je*em te u usta"... To su samo neke od poruka koje je dobila i prenijela javnosti, a neke su toliko odurne da ih zaista ne vrijedi niti spominjati.

Sada se osvrnula na te ružne poruke.

"Rođena sam Hrvatica i uvijek ću to biti do smrti, ponosim se time. Putujem svijetom i ne dijelim ljude, samo na dobre i loše. Ovi koji su mi slali prijeteće poruke su loši ljudi, no ne obazirem se na njih, samo na ljubav koji mi drugi daju", prokomentirala je Jelić.

Pojasnila susret s Novakom

Također, Jelić se osvrnula i na susret s prvim tenisačem svijeta Novakom Đokovićem s kojim se fotografirala u Tokiju.

On je bio sa Sinkovićima i zvali su me da dođem kad sam osvojila zlato. Đoković je tako skromna osoba, kao i braća Sinković. Pravi su šampioni, zahvalna sam što sam ih upoznala. U Selu smo svi postali obiteljski povezani, a tek smo se upoznali. To je nevjerojatno", orktila je.