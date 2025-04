Informacija da Zvonimir Boban želi za trenera prve momčadi Dinama Igora Bišćana došla je do nas još u nedjelju, a plasirali smo ju u eter u kolumni iz Plavog Pera u utorak ujutro. U ponedjeljak su pak čelnici zagrebačkog kluba objavili kako će Boban od 1. lipnja i službeno postati novi predsjednik Uprave Dinama, a prema saznanjima koje imamo, obnašat će i funkciju sportskog direktora. Zvonimir Manenica postat će šef financija. Samo, to za sportskog direktora uzmite sa zadrškom jer informacija nije službena, ali kad govorimo o funkciji sportskog direktora, Boban sigurno na toj poziciji ne želi stranca. ta opcija je prekrižena.

Igrači oduševljeni

Također, doznajemo kako su nogometaši Dinama oduševljeni dolaskom u klub apsolutne legende hrvatskog nogometa, a Zvone još nije ušao u svlačionicu, nije im se obratio, iako se to očekuje. Ne znamo hoće li to učiniti prije nego što 1. lipnja i službeno postane predsjednik Uprave ili ovih dana, ali sasvim sigurno prolomit će se pljesak, gdje god se bude Boban susreo s igračima...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi znamo što Zvonimir Boban znači za Dinamo i Hrvatsku", govori nam klupski izvor.

Očekuje se da Boban pozdravi igrače

Boban u ponedjeljak nije mogao pozdraviti igrače u svlačionici jer su oni trening odradili prije sastanka Izvršnog odbora. U utorak opet nije mogao, jer je otputovao u Italiju obavljati poslove stručnog komentatora za Sky Sport. Zvonimir Boban analizira utakmice Lige prvaka, pa je u utorak bio stručni komenator utakmica Lige prvaka Aston Villa - PSG, te Borussia Dortmund - Barcelona, a u srijedu će komentirati Inter - Bayern i Real Madrid - Arsenal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vidjet ćemo hoće li uspjeti stići u četvrtak u Krešimirov grad, na ogled Šibenika i Dinama u sklopu 30 kola SHNL-a. Bio bi to dodatni impuls igračima na terenu, iako im motiva neće nedostajajati niti da se Zvone ne pojavi u Šibeniku. Također, jedan od prvih konkretnih poteza Zvonimira Bobana bit će poboljšanje sportskog sektora koji u klubu praktički ne postoji, kao što je to Zvonimir Manenica rekao prošlog petka našem novinaru Dominiku Franculiću da u Dinamu ne postoji nikakav sportski odbor, iako postoje svi ostali odbori.

U Maksimirskoj 128 pojavilo se sunce

Kako bilo, u Maksimirskoj 128 i općenito kod navijača preko noći je zavladala neka druga klima. Od turobnog sivila, nogometnih tmurnih oblaka, pojavilo se sunce na obzorju i bolja prognoza. Nakon slavlja Plavih prošle subote protiv Osijeka na Maksimiru 2-0, remija Hajduka protiv Lokomotive u nedjelju na Poljudu (1-1), u utakmici u kojoj su bili na rubu poraza do posljednje sekunde osmominutne sučeve nadoknada, podebljano Bobanovim dolaskom u klub, odnosno epskim potezom Zvonimira Manenica i Izvršnog odbora, ponovno se vjeruje da Dinamo može do naslova. Istina, neće biti niti malo lako.

Bobanova će u klubu biti prva i zadnja

Do kraja SuperSport HNL-a je još samo 7 kola, 21 bod, Dinamo ne ovisi o sebi, zaostaje za Bijelima 6, odnosno 7 bodova za Rijekom, ali niti Rijeka niti Hajduk ne oduševljavaju igrom. Doduše, ne oduševljava doduše ni Dinamo, ali ako tko može uzeti sve bodove do kraja, onda su to Plavi jer imaju najbolji roster, ne podcjenjujući ikog drugog. Kakva bi to filmska priča bila. U tom slučaju, Sandro Perković vjerojatno bi onda ostao na klupi Dinama, a Igor Bišćan bi bio na čekanju. Jer, sigurni smo da nitko ne bi mijenjao čovjeka koji bi kreirao takvo čudo, Zvonimir Boban sigurno ne. A njegova će u klubu biti prva i zadnja. I za kraj ove plave balade, vrijedi spomenuti kako je Goran Vlaović u razgovoru Borisu Jovičiću za sportske minute RTL-a Danas otkrio kako će možda i on doći u Dinamo, odnosno dao do znanja kako ima naznaka za takvo što.

Vlaović također u Dinamu?

"Ja sam to već duže vrijeme u kontaktu i neformalnim razgovorima s ljudima iz Dinama, a sad dolaskom Bobana kojeg znam odavno, shvatio sam da imamo slične poglede na nogomet i dosta utjecaja Italije iz našega perioda i oduševljava me mogućnost da se priključim i da suradnja bude opet s kapetanom Dinamom. Sad je nebitno u kojoj ulozi, ali razgovori su već bili, ali što će biti otom-potom", zaključio je Goran Vlaović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Goran Vlaović ekskluzivno za RTL Danas: 'Oduševljava me mogućnost da se priključim Zvoni'

Tekst se nastavlja ispod oglasa