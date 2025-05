Bobanov udarac policajcu: Simbol otpora koji je odjeknuo Maksimirom

Trinaesti svibnja 1990. godine ostaje urezan u kolektivno pamćenje kao dan kada nogometna utakmica nije odigrana, ali je jedan trenutak postao vječan. Na zagrebačkom stadionu Maksimir, kapetan Dinama Zvonimir Boban, u jeku eskalirajućih nereda, udario je policajca, a taj čin prerastao je u snažan simbol hrvatskog otpora i prkosa.

Uoči neodigrane utakmice

Jugoslavija je početkom 1990-ih bila na rubu raspada, a nacionalne tenzije rasle su iz dana u dan. Utakmica između Dinama i beogradske Crvene zvezde, koja se trebala odigrati tog svibanjskog poslijepodneva, nosila je ogroman naboj. Iako rezultatski nevažna jer je Zvezda već osigurala naslov prvaka, oko 3000 navijača Zvezde, zloglasnih Delija, stiglo je u Zagreb. Među njima je, kako navode brojni izvori, bio i Željko Ražnatović Arkan, a sukobi su počeli već na gradskim ulicama i nastavili se na stadionu.

Eskalacija na Maksimiru

Neredi su se s tribina prelili i na teren. Svjedoci, uključujući Dinamovog vratara Miralema Ibrahimovića, isticali su kako policija nije adekvatno reagirala dok su Delije uništavale južnu tribinu stadiona i napadale domaće navijače stolicama i noževima. "Policija nije reagirala adekvatno. Dopustili su im da unište naš stadion," rekao je Ibrahimović za Daily Mail. U općem kaosu kamenja i suzavca, postalo je jasno da se utakmica neće moći odigrati. Igrači su prvo povučeni s terena, no neki, uključujući Bobana i Vjekoslava Škrinjara, vratili su se vidjevši kako policija postupa prema navijačima.

Bobanov legendarni skok

U tom metežu, tada 21-godišnji Boban, vidjevši policajca kako, prema nekim navodima, zlostavlja Dinamovog navijača, odlučio je reagirati. "Vidio sam da policija loše postupa samo s našim (Dinamovim) navijačima i postajao sam sve frustriraniji," izjavio je Boban. Uslijedio je trenutak koji je ušao u legendu: Boban je pritrčao i koljenom u zraku udario policajca Refika Ahmetovića. Ahmetović je kasnije u intervjuima tvrdio da je mogao pucati u Bobana jer je imao napunjen pištolj i kolege su ga na to nagovarale, ali nije želio. "On me napao na radnom mjestu," rekao je Ahmetović, dodajući da ga je tadašnji trener Dinama Josip Kuže spasio odvukavši Bobana.

Posljedice i simbolika

Bobanov čin imao je trenutne posljedice: suspendiran je na šest mjeseci od strane Jugoslavenskog nogometnog saveza, čime je propustio Svjetsko prvenstvo 1990. u Italiji. Protiv njega je također podignuta optužnica. No, za mnoge u Hrvatskoj, postao je nacionalni heroj, simbol otpora represivnom režimu i borbe za neovisnost. "Bio sam javna osoba spremna riskirati život, karijeru i sve što je slava mogla donijeti, sve zbog jednog ideala, jednog cilja; hrvatske stvari," rekao je Boban. Mnogi ovaj događaj, iako ne izravan uzrok, vide kao ključnu točku koja je nagovijestila krvavi raspad Jugoslavije. CNN je neodigranu utakmicu svrstao među pet nogometnih susreta koji su promijenili svijet.

Iako je Zvonimir Boban ostvario blistavu nogometnu karijeru u AC Milanu i hrvatskoj reprezentaciji, te kasnije obnašao visoke funkcije u FIFA-i i UEFA-i, njegov skok na Maksimiru ostaje najupečatljiviji trenutak, simbol prkosa urezan duboko u nacionalnu memoriju. "Ne žalim ni za čim," izjavio je godinama kasnije. "Bila je to borba za slobodu protiv režima." Taj dan, kako je rekao vratar Crvene zvezde Stevan Stojanović, "označio je početak kraja za Jugoslaviju."

