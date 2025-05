Boban Talijanima otkrio planove za budućnost i oduševio navijače Dinama: 'Umrijet ću u plavom'

Zvonimir Boban dao je veliki intervju talijanskom novinaru Andrei Langoniju u kojem se dotaknuo brojnih tema, a najviše svog nekadašnjeg kluba Milana. Novi predsjednik Uprave Dinama tako je otkrio brojen detalje iz svog vremena u klubu dok je radio uz svog nekadašnjeg suigrača Paola Maldinija, a njih dvojica bili su glavni dužnosnici kluba za nogometnu stranu. Obojica su otišli nakon sukoba s tadašnjim predsjednikom kluba Ivanom Gazidisom.

Boban se u intervjuu dotaknuo brojnih bivših suradnika, kao i nekih novih dužnosnika u klubu. Spominjao je tako Zlatana Ibrahimovića, Gerryja Cardinalea, Paola Scaronija i Giorgija Furlanija. Posebno je zanmljivo bilo njegovo mišljenje o povratku Maldinija u klub za što je rekao kako smatra da bi se legendarni kapetan kluba uvijek u potpunosti predao Milanu budu li ga tražili, ali kako nije siguran hoće li se to dogoditi. Novinar ga je potom pitao bi li se on ikada vratio u Milan na što je ofgovorio:

"Nikad se neću vratiti u Milan. Jako volim Milan, ali moja posljednja stanica u nogometu bit će Dinamo iz Zagreba. Nakon toga više nikada neću raditi u nogometu, nebitno koliko mi teško bilo. Imam jasnu ideju onoga što želim napraviti i to je na neki način oproštajni put" - započeo je Boban: "Moj otac bio je predstavnik dinama u mjestu gdje su svi navijali za Hajduk. To je kao da ste se rodili kao navijač Milana u mjestu gdje svi navijaju za Inter, da vam dam ideju kako to izgleda. Tako sam odrastao, a onda sam se s 13 godina pridružio Dinamovoj školi nogometa." - natsavio je.

"Tamo sam igrao sa svojim bratom, živjeli smo u starim kućicama koje su dobivali mlađi igrači. Onda sam s 15 i pol godina već bio u prvoj momčadi, a s 18 kapetan... Rođen sam u plavom, cijeli moj život je u plavom i umrijet ću u plavom. To je za mene Dinamo Zagreb. Jako volim Milan i puno ih poštujem. Imaju neku klasu koju nema niti jedan drugi klub na svijetu. Barcelona ima nešto slično, ali ne u tolikoj mjeri."

