Zvonimir Boban, kapetan brončanih Vatrenih iz '98, nedavno je dobio novi posao u Italiji nakon što je dao otkaz u UEFA-i. Boban je postao nogometni analitičar za Sky Sports Italije na iduće dvije godine. Nije to prvi puta legendi Dinama i hrvatske nogometne reprezentacije da dolazi na talijansku televiziju kao analitičar.

"Treba mi ovakav odmak od nogometa da bih mu se potom vratio s pravom energijom. Želja je raditi u hrvatskom nogometu i kroz iduće dvije godine će se pokazati je li to realno. Dinamo je u dobrim rukama, imam vrlo pozitivan odnos s aktualnim vodstvom te im želim sve najbolje u velikom poslu kojeg su se uhvatili", rekao je Boban i zagolicao maštu navijačima Dinama.

Mnogi dinamovci priželjkivali su upravo Bobana na mjestu sportskoga direktora u novome Dinamu Velimira Zajca. Boban je tu funkciju već obavljao u AC Milanu, no izgleda da će Dinamovi navijači morati još čekati.

Nakon toga dotakao se na antologijskog udarca policajca na neredima utakmice Dinama i Crven Zvezde.

"Ne žalim zbog toga. Uopće. Bila je to borba za slobodu i protiv režima. To nije bio udarac protiv Srba, nije bio udarac ni u koga. Je li ispravno nekoga udariti? Nikad, ali prije toga me nekoliko puta udarila milicija. Psovao sam najgore moguće stvari - rekao je Boban i dodao da nije mislio da će izbiti rat. Bio sam premlad ili glup da bih to vidio. Mislio je da će se Jugoslavija razviti u mekanu konfederaciju", rekao je iskreno.

Legendarni Vatreni koji je predvodio Ćirine izabranike na Svjetskome prvenstvu u Francuskoj progovorio je o najtežem trenutku u karijeru, utakmici polufinala protiv Francuske. Iako je Hrvatska na kraju odnijela broncu protiv Nizozemske i ostvarila tada povijesni uspjeh, Boban ne žali trenutak pogreške koji je iskoristio nesretni Liliam Thuram.

"Napravio sam najveću glupost u životu. Kapetan sam, igramo polufinale SP-a, a ja izgubim loptu u crvenoj zoni, 20 metara od gola. Francuzi su izjednačili. Što ćeš, to je život. Nakon utakmice sam smršavio nekoliko kilograma, nisam mogao spavati. Još uvijek ne mogu to sebi oprostiti", potpuno je otvorio dušu veliki 'Zvone'.