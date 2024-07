Mato Neretljak novi je trener Zrinskog Osječko. Bivši igrač Osijeka i Hajduka preuzima drugoligaša nakon što je zadnji put vodio Rudeš koji će slavonskome klubu ove godine biti najveći konkurent za napad na 1. HNL.

Zrinski je prošle godine držao do same završnice prvo mjesto u Prvoj NL, ali je u zadnjoj utakmici Šibenik pobijedio i preuzeo vrh i plasman u viši rang.

Zrinski je dovođenje novoga trenera objavio na svojim stranicama:

"Sa zadovoljstvom objavljujemo da je Mato Neretljak novi trener NK Zrinski Osječko. Njegova stručnost i iskustvo donijet će novu energiju našem timu. Spremni smo za nove izazove i pobjede! Dobro došao, treneru!"

Svoje oduševljenje nije krio ni predsjednik kluba Ivan Komak koji je za Sportalo govorio u svome stilu:

"Molio sam se Bogu da mi pomogne pronaći pravo rješenje, i poslao mi je Matu! U dva sata popodne smo se prvi put čuli, on je slučajno putovao prema Slavoniji, sastali smo se u sedam navečer, rekao sam mu javiti sutradan, ali sam mu javio prije nego je izišao iz grada, osjetio sam da je to to. Kroz razgovor smo vidjeli da možemo surađivati, uvjeren sam da će ovo biti najbolja suradnja u hrvatskom nogometu. Otišao nam je Unušić samo, ostatak ekipe je na okupu, ima upita za igrače, prije svih za Dogana, ali on je jako skup igrač, kad uđemo u Premijer ligu bit će još skuplji!"

Zatim je najavio i sljedeću sezonu:

"Bit ćemo 15 bodova ispred drugog! Zapamtite što sam vam rekao. U inat HNS-u, nakon onoga što su mi napravili mislili su da ću prodati klub, ali neću. Ja nemam želje, to što pričam je nešto u što ja čvrsto vjerujem da će se dogoditi. Ove sezone ćemo osvojiti Prvu NL, možda je zapravo ispalo i puno bolje ovako, Dinamo će donijeti lijepe novce, nadam se da će igrati i Ligu prvaka, a onda ćemo sljedeće sezone osvojiti Premijer ligu! Koliko će mi trebati novca? Tu ćemo ispisati povijest, bit ćemo prvaci s najmanjim proračunom u povijesti, dva milijuna eura će nam biti dovoljno. Drugi klubovi troše na nepotrebne stvari, pa Osijek ima 90 zaposlenih, mi to ne trebamo", rekao je Komak.

Neretljak je legenda Hajduka, ali nije se dosad proslavio u trenerskoj karijeri. Vodio je Orašje, Metalleghe-BSI iz Jajca, GOŠK Gabelu, Rudeš i Zvijezdu Gradačac. također je bio član stožera u U-20 reprezentacije Hrvatske.