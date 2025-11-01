Žuta podmornica izronila: Villarreal preskočio Barcelonu i zasjeo na drugo mjesto La Lige

Nogometaši Villarreala su na domaćem terenu pobijedili Rayo Vallecano 4-0 u utakmici 11. kola španjolskog prvenstva i popeli se na drugo mjesto na tablici.

Villarreal je poveo u 22. minuti golom Gerarda Morena, a prednost je udvostručio Alberto Moleiro u 56. minuti. Dvije minute kasnije Moleiro je asistirao Santi Comessañi za treći gol, a konačan rezultat postavio je Ajoze Perez u 65. minuti.

Nakon druge uzastopne pobjede, sedme u ligi, Villarreal se popeo na drugo mjesto na tablici s 23 boda. Četiri boda više i utakmicu manje ima prvoplasirani Real Madrid. Rayo Vallecano prekinuo je niz od tri pobjede, a nakon petog poraza zauzimaju 10. mjesto na tablici s 14 bodova.

Kasnije igraju Atletico Madrid - Sevilla, Real Sociedad - Athletic Bilbao i Real Madrid - Valencia.

Standings provided by Sofascore