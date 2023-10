Nakon Hajduka i Rudeša, plasman u četvrtfinale Hrvatskog nogometnog kupa izborio je i Osijek porazivši Karlovac 1919 sa 1-0.

Pogodak odluke zabio je Kristijan Lovrić u 21. minuti iz jedanaesterca.

Bila je to treća utakmica Osijeka pod vodstvom Zorana Zekića i treća pobjeda nakon ligaških slavlja protiv Hajduka u Splitu, te Istre 1961 na Opus Areni.

Osijek je do pobjede došao teže no što se očekivalo, a Zekić je nakon utakmice priznao da nije zadovoljan igrom.

"Igrali smo protiv jako organizirane momčadi. Pripremali smo se na to, probali smo to kroz jedan, dva treninga na postavljenu obranu... Jednostavno bilo je to dosta sporo, s premalo trke u dubinu. Ali da sada ne radim raščlambu, najbitniji je prolazak. Ne mogu reći da moji igrači nisu htjeli. Možda smo igrali malo presporo, ali protivnik je bio jako dobar i motiviran. Ponavljam kao papagaj - znali smo što nas čeka. Nadali smo se bržem golu i protočnosti, to nije išlo, to su detalji na kojima ćemo raditi", rekao je strateg Osijeka i zaključio:

"Nama je svaka utakmica teška, ne samo nama, rekao sam već milijun puta da se ne ponavljam, sve je to u deset posto. Moramo biti s puno više energije, trke, individualne kvalitete, danas nam je to falilo. Sve su to detalji na koje moramo obratiti pozornost i siguran sam da hoćemo".