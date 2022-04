Nogometaši Slaven Belupa prošlog su vikenda poraženi u Koprivnici od Osijeka 1-0. Minimalan poraz od drugolasirane momčadi HNL-a i jednog od lidera prvenstva za Zorana Zekića niti malo nije utješan, iako zapravo ne izgleda loše, ovako na prvu bar...

"Gledajte, uvijek kad izgubite mijenjao bi nešto, a sad... Izgledalo je to solidno. Nismo bili dovoljno konkretni prema naprijed, ali to nije bio problem samo utakmice s Osijekom, nego čitave sezone. To je tako", kazao nam je u utorak ujutro Zoran Zekić kojeg u subotu od 15.00 na Šubićevcu čeka novi test protiv Šibenika. Bit će to sraz trenutno 7. (Slaven Belupo) i 9. momčadi HNL-a (Šibenik). Farmaceuti su čak 10 bodova iza šestoplasiranih Goričana i 4 boda ispred osmoplasirane Istre.

'Očekujem u svakoj utakmici da bude što bolje'

"Očekujem u svakoj utakmici da bude što bolje. Nekad je to tako, nekad nije. Imali smo jako dobrih razdoblja. Sad smo imali neku crnu rupu. I to isto, kad bi čovjek malo realnije gledao, možda je tako i trebalo biti. Bit će to sudar dva suparnika koja u posljednje vrijeme i nemaju baš neke bajne rezultate. Vidjet ćemo. Mislim da će biti jedna otvorena utakmica", govori nam Zoran Zekić koji je prije nekoliko dana rekako kako su oni j**ena stranka. Točnije je strateg Slaven Belupa izjavio nakon 'svog' Osijeka:

"Rekla bi ona pjesma ‘smejem se, smejem se, a plakao bih‘, ali dobro, sve je to dio života. Mi smo trenutno baš onako, j... stranka. Jer, protiv koga god od favorita da igramo, svi od nas očekuju da praktički ne bi trebali ni igrati. Ja sam rekao da sam dobar dio mladosti navijao za Dinamo, što je u bivšoj Jugoslaviji bilo normalno. Neki su navijali za Partizan, Zvezdu, Velež, a ja za Dinamo. Što se tiče Osijeka, to je moja ljubav, moj klub i moj grad, mislim da to nikome ne moram dokazivati.

Što je Zoran Zekić pod navedenim tim mislio? Jer, izjava je i više nego zanimljiva. Zekić stalno daje zanimljive izjave, a u posljednje vrijeme posebno je nekako, dojma smo, raspoložen, u formi! Kako je to Hladno pivo opjevalo u svojoj popularnoj pjesmi Konobar: "Zašto sam ja uvijek ta je*ena stranka, zašto ti nisi bar s one strane šanka, što sam ja uvijek ta je*ena stranka, zašto srodna duša mora baš biti muška"...

Da, malo nas je Zekićeva izjava na taj refren podsjetila...

"Dobro, slušajte ovako. Protiv koga god igraš, tenzije su velike gore, to je... Mi smo sad zapravo nebitni, nego eto, protiv koga god igraš netko priča da igraš za nekog drugog, ili da se više boriš protiv nekog određenog. To je jednostavno tako. Dobro, to su sad nogometne priče što je i normalno".

'Moramo se kretati u okvirima budžeta kojeg imamo'

Slaven Belupo je, da se netko ne uvrijedi, limitirana momčad jer je i klub ograničen financijski, pa se sve to nekako i pretoči na kraju u rezultat. Iako, Slaven Belupo svima može zagorčati život u ligi.

"Mi smo još zimus napravili neke stvari, otišli su neki igrači koji su nam bili preskupi. Dakle, moramo se kretati u okvirima budžeta kojeg imamo. Ali, imamo mi svojih kvaliteta, to sigurno. Možda nisu neke stvari realne, ali ako si ćitavo vrijeme neka žrtva i stalno plaćeš, tako i završiš. Nikad nikom ne priznajem da je bolji i očekujem od svojih igrača da u datom trenutku daju najviše i najbolje od sebe, da budu na nivou, koliko god je to moguće".

HNL nikad nije bio zanimljiviji. Slaven Belupo zacementiran je u donjem domu prvoligaša, ali itekako se prate događanja na vrhu. Na kraju krajeva, sve su to Zekićevi suparnici u prvenstvu. Inače, do kraja prvenstva je 6 kola plus zaostala utakmica Hajduka i Dinama u Splitu iz 9. kola. Tko ima najveće šanse kao prvi proći ciljnom ravninom? Podsjetimo, Dinamo je vodeći sa 63 boda i utakmicom manje u odnosu na Osijek, koji ima dva boda manje. Na trećem mjestu smjestio je Hajduk sa 56 bodova nakon 29 odigranih utakmica, s bodom više i susretom manje u odnosu na Rijeku koja je 4.

"Ne bih htio to previše komentirati jer sam ja trener Slaven Belupa, ali mislim da definitivno sad poslije ovog kola mislim da su Dinamo i Osijek definitivno pokazali svoje ambicije i kvalitete u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Ima još ozbiljnih utakmica do kraja. Bit će zanimljivo do samog kraja".

Hajduk je pao u posljednjih nekoliko kola...

'Hajduk je pao, Livaja je pao, ipak se Marko malo umorio'

"Hajduk je imao svojih odličnih trenutaka, imali su i manje dobrih. Da, pali su malo. Igrali su na krilima Livaje, sad Livaja trenutno dvije-tri utakmice nije toliko bio dobar. Splićanima preostaje da razmišljaju o finalu Kupa i da uzmu trofej nakon dugo godina".

Na naše pitanje što se dogodilo s Markom Livajom da je pao u igri, Zekić nam je kazao:

"Livaja je jedan od najboljih nogometaša hrvatske nogometne lige. Vukao je momčad, ne može stalno biti Messi i Ronaldo Hajduka, stalno je vukao ekipu, sad se malo umorio ipak. I taj Katar i put i svašta, svega tu ima".

Nosio je Zoran Zekić Dinamov dres kao nogometaš, ali kratko, tek nekoliko mjeseci, u onoj sezoni Dinamova debakla, kad su dinamovci na kraju završili u Ligi za ostanak ili popularno rečeno Ligi za bedaka.

Zekićeva kratka igračka epizoda u Dinamu

Točnije, Zekić je igrao za Dinamo u prvom dijelu sezone, da bi na zimu prešao u Inter. Nekoliko dana nakon što je Niko Kranjčar senzacionalno potpisao za Hajduk i prodrmao kompletni hrvatski nogomet, Zekić je otišao u Zaprešić i mimoišao se s Lukom Modrićem koji se baš tad vratio u Maksimir s posudbe iz Intera.

Zekić je bio dobar u Interu, zabio je i pet golova, bio je bitan kotačić u dobrim igrama Intera tog proljeća. Međutim, u prvom dijelu te turbulentne sezone u Dinamu, Zekić se nije uspio nametnuti za veću minutažu u zagrebačkom sastavu. Zekić nam je na to da je dobar dio mladosti navijao za Dinamo, kao i da je odigrao nekoliko utakmica za Dinamo kao nogometaš rekao:

'Bruno Petković i dalje jedan od najboljih nogometaša HNL-a'

"Malo sam igrao za Dinamo. Ma dobro, gledajte, to kažeš tako, pa ti netko nešto drugo zamjeri, tako vam je to. Naravno da uvijek ima nekog tko će ti takvo što zamjeriti, ali na kraju krajeva opet kažem, trener sam jednog prvoligaškog kluba htio bih se fokusirati na svoj klub".

I za kraj nam je Zoran Zekić kratko, ali jasno prokomentirao Brunu Petkovića kojeg se već sad dosta dugo čeka da se vrati u onu svoju staru formu.

"Ne znam što se s njim događa, ne mogu komentirati nešto o čemu ne znam, nešto u čemu nisam skroz unutra. On je za mene i dalje jedan od najboljih nogometaša HNL-a".

