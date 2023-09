Hrvatska nogometna reprezentacija danas od 20.45 u skupini D igra svoju treću utakmicu u kvalifikacijama za EP 2024. u Njemačkoj. Suparnik Vatrenima na Rujevici je Latvija, najslabija momčad u grupi. Najveća pitanja ovog rujanskog kvalifikacijskog ciklusa za nas je u kakvom će se izdanju predstaviti Hrvatska i je li nacionalna reprezentacija u nogometu danas jača ili slabija nego u lipnju?

Desetorica reprezentativaca imaju nove klupske sredine

Počela je sezona, za neke u starim, a za čak desetoricu u novom klubu. Puno se toga zbivalo ovog ljeta po pitanju transfera. Kad sam pogledamo roster reprezentacije, igrači u prosjeku igraju u nešto jačim ligama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Rotterdamu u reprezentaciji nismo imali niti jednog aktualnog prvaka Europe, a sada su u Manchester Cityju čak dvojica Joško Gvardiol i Mateo Kovačić, međutim Hrvatska ima manje reprezentativaca u ligama Petice i manje igrača u najvećim klubovima tih država.

Od Final Foura nisu protekla niti tri mjeseca, a toliko je toga drugačije. Latvija nije reprezentacija koja se spominje u kontekstu spektakularnog dvoboja, ne igra se pred 35 tisuća Hrvata nego tek za tri kvalifikacijska boda uz potporu osam tisuća navijača, neće biti produžetaka ni jedanaesteraca, a nadamo se niti drame po kakvoj ćemo pamtiti Rotterdam na Final Fouru Lige nacija, kad smo se tresli, strepili, ali i veselili se protiv Nizozemske u polufinalu.

Svjetska bronca i srebro u Ligi nacija u samo pola godine

Budući da je Hrvatska u pola godine osvojila i svjetsku broncu u Kataru i srebro Lige nacija u Nizozemskoj, naravno da su apetiti nacije visoki, tj da je letvica uspješnosti Vatrenih još više podignuta. Svjestan je toga i izbornik Zlatko Dalić koji je to i sam kazao uoči ovog dvoboja. Svi u ova dva sraza, protiv Latvije i Armenije, vide već unaprijed šest upisanih bodova, ali polako. Danas, kako se ono popularno kaže - svatko igra nogomet. Za najavu novih reprezentativnih uzbuđenja zamolili smo Zorana Vulića, bivšeg istaknutog splitskog nogometaša, danas trenera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vulić se proslavio igrajući za Hajduk, Mallorcu i Nantes, a u trenerskoj karijeri pet je puta vodio Hajduk. Bio je i trener, između ostalih klubova i RNK Split, Rijeci, Istri 1961., Šerifu, Atyrau, Luch Energyju itd...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao igrač nastupio je i na SP-u u Italiji 1990. s reprezentacijom propale države Jugoslavije, koju je tada vodio veliki Ivica Osim. Stigao je do četvrtfinala, kad su na penale u žestokoj i izjednačenoj borbi za polufinale ispali od Argentine, finalista tog Mundijala s 3-2. Za Gauče je tada igrao jedan od najvećih ikad, Bog nogometa Diego Maradona.

Zoran Vulić igrao je čitavu utakmicu, imao i duele s malim zelenim. Gauči su prošli tek nakon lutrije jedanaesteraca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To vam je kao da danas imate duele s Messijem, iako je Maradona za mene Maradona, specijalac, iznad Messija", priznao nam je prošle godine uoči Mundijala Vulić.

Vulić se posebno ponosi povjesnom utakmicom na Maksimiru protiv SAD-a

No, ono što posebno Zorana veseli i čime se ponosi je ona povijesna utakmica sa SAD-om na Maksimiru 17. listopada, prva nogometne reprezentacije Hrvatske od osamostaljenja. Jer, kao što nam je i sam u jednom od ranijih razgovora rekao, trebalo je u tome trenutku naći igrače koji će nastupiti i koji će se odazvati na poziv. On se odazvao i dio je povijesti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bilo je ponosno, bilo je lijepo i bilo je povijesno. Drago mi je da je i moj pokojni otac Ante 1953. igrao za Hrvatsku protiv Indonezije, a igrao sam i ja tako da se nastavila obiteljska tradicija igranja za Hrvatsku", kazat će Zoran Vulić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

O Latviji nam govori:

"Ne može se u današnjem nogometu ništa unaprijed tvrditi, govoriti niti sa sigurnošću očekivati, ali očekujem jednu laganu pobjedu Hrvatske na Rujevici protiv Latvije. Ali, ponavljam, danas ne možeš reći za nikog da ćeš ga lagano dobiti. No, Hrvatska je viceprvak svijeta iz 2018., brončana s Mundijala 2022. iz Katra, srebrna na Final Fouru Lige nacija 2023. Tri velike medalje u pet godina Hrvatskoj daje za pravo na ugledu. Ako atmosfera na stadionu bude onakva kakvu je imala Rijeka protiv Lillea, onda neće biti problema", rekao nam je Zoran Vulić i secirao dosadašnjih dva hrvatska nastupa u ovim kvalifikacijama...

'Izbornik Dalić radi fantastičan posao i povlači sjajne poteze'

"Obje utakmice, protiv Walesa na Poljudu i Turske u Bursi, došle su nakon SP-a i u periodu kad je prevladavao umor. Protiv Walesa je ispalo rezultatski loše, rezultat nije ispao onakav kakav smo očekivali, ali protiv Turske je izgledalo fantastično. Ne trebamo sumnjati u našu reprezentaciju i bez obzira što smo treći nakon dva odigrana kola, smatram i siguran sam da imamo kvalitetu i da ćemo njome doći na mjesto u grupi D kvalifikacija za EP 2024., ono koje svi očekujemo, prvo i da ćemo ići na turnir direktno".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prema špekulacijama, čini se kako će Dalić ostati vjeran receptu za jake utakmice - Perišić na lijevom beku, Ivanušec ispred njega na lijevom krilu. Na golu će biti, naravno, jedan od najboljih svjetskih golmana Dominik Livaković. Ispred njega će igrati Šutalo i Gvardiol kao centralni stoperi, dok će Juranović biti desno. U veznom liniji, na šestici će igrati Marcelo Brozović, osmica će standardno biti Mateo Kovačića, a kreator svega Luka Modrić, kapetan, desetka... Upravo je tako igrao na Final Fouru Lige nacija, samo bez tada ozlijeđenog Gvardiola kojeg je u prvih 11 zamijenio Domagoj Vida. Dalićeva dilema je bila početi li s Brunom Petkovićem u napadu kao centralnom špicom ili Pašalićem na desnoj strani, kao ofenzivcem koji prijeti iz drugog plana i to radi jako dobro, što bi značilo da će Krama u špicu napada. Prokušani recept iz Lige nacija, uz obvezni ulazak Brune Petkovića koji daje dimenziju više, kao i kvalitetu napadu Hrvatske...

"Gledajte, izbornik je dosad radio fantastičan posao, ostvarivao fantastične rezultate, vukao jako dobre poteze, imao sjajan osjećaj za selekciju i odabir igrača... Igra Hrvatske je bila, pritom, odlična. Stoga, ne trebamo apsolutno sumnjati. Zlatko Dalić najbolje od svih nas poznaje ovu reprezentaciju, mi mu trebamo dati samo podršku kao i dosad, a on i njegov stručni stožer, suradnici, izvući će to na najbolji mogući način. Kad netko bude drugi i treći na svijetu, kad reprezentaciju odvedete do srebra u Ligi nacija, mislim da onda nemamo pravo sumnjati u njega. Što se tiče Perišića na lijevom beku, ma njega možete staviti na golmana, on će biti dobar golman. Ivan Perišić je nakon Luke Modrića daleko naš najbolji igrač u zadnjih, netko će kazati 10 godina, ja ću reći 15, daleko iznad svih. To je jedan skroman momak koji je svojim radom i kvalitetom, svojom skromnošću, došao tu gdje je došao. Bez velike pompe, riječi, napumpavanja... Iako bi se drugi puhali. On radi ono što se od njega očekuje", objašnjava nam Vulić i dodaje:

'Perišić će svaki zadatak odraditi dobro, on je sigurnost'

"Poznajem Perišića dobro i znam što pričam. On će na svakoj poziciji, pri svakom zadatku na terenu, biti dobar i to će dobro odraditi. On je sigurnost i konstanta".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Matija Frigan dobio je poziv umjesto Marka Livaje. Bi li trebao na Rujevici dobiti šansu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U nogometu nema šansi. Nogomet je kompaktna igra u kojoj igra veći broj igrača kao cjelina. Prema tome, ako je netko unutra, pozvan u reprezentaciju, onda tu više nema šansi - ti si tu i čekaš svoj trenutak. isto vrijedi i za Matiju Frigana. Hoće li on doći protiv Latvije ili neće, nema to veze. Moraš uvijek biti spreman. Ne trebamo davati ili ići niz dlaku nekom i ako Hrvatska igra na Rujevici stavit Matiju Frigana ili ako smo negdje drugdje u Hrvatskoj, staviti igrača iz tog grada, regije ili kluba. Trebaju igrati najbolji, bez obzira na rezultat. Naš cilj je zna - biti prvi u skupini D i plasirati se na EP. Jedino tako ćeš do uspjeha, a dosad smo dolazili do uspjeha na taj način. Osobno mi je žao što nema Marka Livaje, njemu je mjesto u reprezentaciji Hrvatske, ali Dalić je tako odlučio i to je to. Šteta što ga nema, jer kad takvog jednog nogometaša, ikonu grada Splita i svih navijača u Dalmaciji, Hrvatskoj, ali ja bih rekao i cijeloj Europi, kad takvog igrača nema, onda je to velika šteta jer nogomet se dolazi gledati zbog takvih igrača. Moram biti iskren, takve nogometaše poput Marka Livaje volim, isto kao i igrače poput Brune Petkovića, Antu Ercega, Martina Baturinu... Zbog takvih klasa publika dolazi, a kad takvih vedeta nema, oni nedostaju kolektivu, selekciji. Moramo svi u ovom trenutku podržati izbornika Dalića. Mislim da će to s Livajom biti još samo ovaj reprezentativni ciklus i da od sljedećeg će Marko biti u reprezentaciji i da će nas ponovno oduševljavati, sve nas koji volimo nogomet", izjavio je Zoran Vulić i nastavio:

'Daj Bože da Marko Livaja bude samo živ i zdrav, te da igra u dresu Hajduka dobro'

"Daj Bože da Marko Livaja bude samo živ i zdrav i da igra u dresu Hajduka onako kako igra, onda ćemo mi u Splitu i Dalmaciji biti sretni", zaključio je Zoran Vulić.

Fantastične borbe s FNC-a 12 iz pulske Arene ekskluzivno možete pogledati na streaming platformi Voyo.