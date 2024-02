Zoran Vulić smatra kako će ova Liga nacija, za koju su jučer u Parizu izvučene skupine, vjerojatno donijeti jednu novu hrvatsku nogometnu reprezentaciju, novu eru naše nacionalne izabrane nogometne vrste...

Nova sezona Lige nacija počinje u rujnu mjesecu, dakle nakon Eura u Njemačkoj, a svi se pitaju - je li to prvo natjecanje koje će hrvatska nogometna reprezentacija igrati bez Luke Modrića?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo

Hoće li Hrvatska upravo u Ligi nacija otvoriti možda i najbolniju eru svoga postojanja - onu nakon Luke, a možda i Zlatka Dalića... obojica su upitna za period nakon EP-a.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dalić je, u principu, najavio tihi odlazak s izborničke klupe nakon EP-a, a zna se da će Luka vjerojatno reprezentativne kopačke objesiti od klin. Međutim, tko zna što će se dogoditi na kraju. Možda obojica ostanu još za Ligu nacija, a možda su u šumi.

"Što se tiče skupine I Lige nacija, Hrvatska je smještena u grupu koja je dosta podjednaka. Taj Portugal je za nas uvijek nezgodan, ali mislim da ćemo u ovom novom izdanju Lige nacija, četvrtom, ćemo vidjeti jednu novu hrvatsku nogometnu reprezentaciju nakon Luke Modrića", govori nam Zoran Vulić sinoć nakon ždrijeba grupa Lige nacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Priče o Ligi nacija zahuktat će se, naravno, nakon Eura, kada će se i analizirati kadar s kojim će Zlatko Dalić raspolagati u razdoblju u kojem se kao kruna napada Mundijal u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

"Vidjet ćemo nakon EP-a u Njemačkoj kako ćemo se prilagoditi na igru bez možda još nekog zvučnog igrača. Ova Liga nacija za Hrvatsku će biti ona, pretpostavljamo, u kojoj ćemo slagati jednu novu reprezentaciju Hrvatske u nogometu, od vedeta do izbornika i stručnog stožera", dodao je Zoke, onako pomalo zabrinuto...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osim Modrića, pod snopom upitnika bit će sigurno i senator Domagoj Vida, a nadamo se da neće i Ivan Perišić, Marcelo Brozović, Andrej Kramarić, velikani koji će se naći debelo s druge strane tridesetih, u reprezentativnu mirovinu. ..

"Možda će se od reprezentacije oprostiti i Ivan Perišić. Možda će i Luka i Ivan odigrati još EP i reći dosta, adio momci... Pitanje je što će biti s Dalićem. Možda će se i on oprostiti od izborničke funkcije. Dolazi jedna nova era za hrvatsku nogometnu reprezentaciju s ovom Ligom nacija. Radoznao sam malo jer želim vidjeti kako će ta Hrvatska izgledati nakon Modrića i Perišića", naglasio je Vulić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rezimirajući rezultat na Euru, počet će se bistriti slika oko nekog novog rostera hrvatske nogometne reprezetacije, oko novih udarnih vedeta, nositelja igre...

"Ima Hrvatska nove klince, talentirane mlade igrače, one koji bi trebali preuzeti tu štafetnu palicu nositelja igre", govori nam Zoran Vulić kojem smo rekli kako se od Matea Kovačića očekuje da bude nasljednik Luke Modrića u smislu organizatora igre, prvog playmakera ekipe, mozga momčadi... neki govore kako je Mateo trebao preuzeti veću odgovornost u igri, postoje kritike da treba više preuzimati odgovornost u igri, biti vođa...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tako je, to stoji... slažem se s vama, samo teško je preuzeti štafetnu palicu kad još uvijek uza sebe imate jednog Luku Modrića. I hvala Bogu na tome. Nije to lako. Ne smijemo opterećivati niti Matea. Pa, on pored sebe ima najboljeg veznog nogometaša na svijetu. Nije to baš lako. Prava kvaliteta Matea Kovačića, ona kvaliteta vođe, lidera, s puno više odgovornosti u igri, će doći na vidjelo nakon odlaska Luke. Onda ćemo imati pravo lice Matea Kovačića."

Vulić je izdvojio Luku Sučića kao mladog igrača koji ga jako zanima...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Taj me igrač jako interesira. On je jako zanimljiv igrač, jedan dobar veznjak. Najviše ćemo biti oslabljeni baš na poziciji na kojoj ordinira i Sučić. Tu je i Marco Pašalić iz Rijeke, nadolazeći adut. Gledajte, teško ćemo nadomjestiti Luku Modrića, ali jednostavno moramo biti spremni i moramo znati da svakome njegova igračka era dođe kraju. Morat ćemo se prilagoditi eri bez Luke. Naši momci će se brzo morati prilagodiit i naviknuti na period, igru bez Luke Modrića koji je svima back-up i sigurna luka. Vrlo je lako igrati kad uza sebe imaš Zlatnu loptu Luku Modrića", zaključio je Zoran Vulić.