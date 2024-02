Hrvatska će u četvrtom izdanju Lige nacija igrati u skupini 1 protiv Portugala, Poljske i Škotske, odlučeno je ždrijebom u Parizu.

Novo izdanje kreće 5. rujna, a utakmice po skupinama igrat će se do 19. studenog. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izborit će četvrtfinale koje je na rasporedu od 20. do 25. ožujka sljedeće godine, dok nas završni turnir čeka od 4. do 8. lipnja.

Hrvatska ima priliku preko ovog izdanja Lige nacija izboriti izravan plasman na SP 2026. u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za to treba osvojiti skupinu.

"Pred nama je opet jedno veliko takmičenje, Liga nacija. Naše finale sad ostaje iza nas i ide novo dokazivanje. Portugal, Poljska Škotska, mislim da grupa nije loša", započeo je izbornik Vatrenih Zlatko Dalić pa nastavio:

"Dobili smo izuzetno jakog Portugala, već drugi put s njima u Ligi nacija, ali to će za nas biti jedno jako dobro takmičenje i mislim da opet ćemo uživati u nogometu. Naravno da je cilj biti među te prve dvije ekipe i plasirati se u četvrtfinale."

"Liga nacija bila je nama jedna rak rana prva dva puta. Treći put smo ušli u finale i to treba pokušati napraviti", zaključio je Dalić.

