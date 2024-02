Proslavljeni bivši hrvatski nogometaš Goran Vlaović javio nam se kako bi nam kratko najavio ždrijeb Lige nacija, tj novu sezonu u natjecanju u kojem smo prošle godine igrali finale.

Pod svodovima konferencijskog centra Maison de la Mutualite u Parizu danas od 18.00 se održava ždrijeb skupina Lige nacija za sezonu 2024./25., u sklopu Kongresa UEFA-e.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Trenutak je to za povijest, jer se hrvatska nogometna reprezentacija, nogometni brend u svijetu kojeg predvodi Zlatko Dalić, naš najuspješniji nogometni izbornik, nalazi u prvom potu, odnosno jakosnoj skupini...

To je dokaz koliko su Vatreni narasli. Međutim, našim nogometašima prijete jake momčadi, skupina smrti, okršaj sa Srbijom kojeg zagovara čitava Srbija u ovim trenucima, jedni Nijemci, Francuzi, Portugalci, Danci...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne bi komentirao uopće Srbiju jer ja ne znam tko bi to htio i što bi htio, ako me razumijete... što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, pokazali smo da imamo kvalitetu na posljednjem natjecanju. Došli smo u završnicu, malo je nedostajalo da budemo i osvajači Lige nacija. Znači, u Ligi nacija je isto letvica visoko postavljena. Ne treba to očekivati sve ponovno, ali svakako da za takvo što navijamo, priželjkujemo. Hrvatska ima jako dobru momčad i odlična mogućnost je Liga nacija da stvorimo ešto novo, da nakon ovog Eura, očekujemo na neki način, vrlo vjerojatno i odlazak kapetana Luke Modrića. Takvo što je realno i za očekivati".

Goran je dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To će biti jedan period kad će trebati stvarati neke nove ravnoteže u momčadi. Liga nacija je super za takvo što, da se isprofilira novo vodstvo momčadi i neki novi klinci koji će zamijeniti ove starije, senatore, vedete... generaciju koja je na odlasku, generaciju predvođenu Lukom Modrićem".

I za kraj je rekao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne znam hoće li biti još odlazaka, poput Perišića koji je možda malo i godinama blizu tome. Ne vjerujem da će biit ostalih. Ali, Luka i Ivan su dovoljno vrijedni i puno toga napravili u posljednjih 10-15 godina u reprezentaciji, da samo odlazak njih dvojice možemo smatrati ozbiljnom smjenom generacije", završio je Goran Vlaović.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL"n"n Foto: Marko Lukunić/PIXSELL"n"n

Jakosne skupine Lige nacija

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prva: Španjolska, HRVATSKA, Italija, Nizozemska

Druga: Danska, Portugal, Belgija, Mađarska

Treća: Švicarska, Njemačka, Poljska, Francuska

Četvrta: Izrael, Bosna i Hercegovina, Srbija, Škotska