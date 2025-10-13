Znate li da Hrvatska može ostati bez Svjetskog prvenstva? Postoji nevjerojatan scenarij

Hrvatska nogometna reprezentacija matematički još nije osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. no moralo bi se dogoditi "čudo nad čudima" da "Vatreni" ostanu bez vize za SAD, Kanadu i Meksiko.

Nakon neodlučenog ishoda u Pragu protiv Češke, te varaždinske pobjeda protiv Gibraltara, uz češki poraza na Farskim Otocima, hrvatska reprezentacija je stigla na milimetar do službene potvrde plasmana na World Cup.

"Vatreni" trenutačno vode na ljestvici skupine L sa 16 bodova, dok je Češka druga sa 13 bodova. Farski Otoci imaju 12 bodova, slijede Crna Gora sa šest i Gibraltar koji je na "nuli".

Ispred Hrvatske još su dvije utakmice, 14. studenog na Rujevici protiv Farskih Otoka, te tri dana kasnije u Podgorici protiv Crne Gore, dok Česi imaju još jedino domaći ogled protiv Gibraltara.

Kada bi odabranici izbornika Zlatka Dalića izgubili obje utakmice, a Češka slavila u Olomoucu tada bi se obje ekipe bodobno poravnale sa po 16 bodova, pa bi odlučivala razlika pogodaka. Hrvatska je trenutačno na +19, a Češka na +4.

Standings provided by Sofascore

Nevjerojatan scenarij

To bi značilo, da primjerice, ako Hrvatska izgubi od Farskih Otoka i od Crne Gore sa po jednim golom razlike, tada bi Češka morala dobiti Gibraltar sa 14 golova razlike da završi ispred Hrvatske.

Mogućnost da se to dogodi je iznimno mala, gotovo nikakva. Hrvatski igrači sasvim sigurno neće se opustiti u zadnja dva kola jer "Vatreni" love mjesto među nositeljima u ždrijebu što bi nam donijelo lakše suparnike u skupini.

Podsjetimo, na ždrijebu skupina za SP 2026. godine bit će 12 nositelja. Uz tri domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) poziciju nositelja imat će i prvih devet reprezentacija s FIFA-ine ljestvice. "Vatreni" su trenutačno na rubu, a glavni suparnik bit će nam Njemačka.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će za Hrvatsku 14. od 16 mogućih velikih natjecanja, propustili smo samo EP 2000. u Belgiji i Nizozemskoj, te SP 2010. u Južnoj Africi.

Bit će to ukupno sedmi World Cup za "Vatrene", a na dosadašnjih šest osvojili smo tri medalje - srebro (2018) i dvije bronce (1998, 2024).

POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako je Dalić pojasnio 'bacanje' sjajnog Luke Vuškovića među mlade: 'Nije to lako'