Česi su bijesni: 'Najveća sramota od osamostaljenja, debakl bez presedana'

Foto: Savo Prelevic/afp/profimedia

Češka je porazom na Farskim otocima ostala bez realnih šansi za prvo mjesto u skupini

13.10.2025.
9:26
Farski otoci su prošlog vikenda u Torshavnu pobijedili Češku 2-1 i napravili veliki korak prema baražu za Svjetsko prvenstvo.

Prva u skupini je Hrvatska sa 16 bodova, Česi su drugi s 13 bodova, a Farski otoci treći s 12.

Češka je porazom na Farskim otocima ostala bez realnih šansi za prvo mjesto, što je izazvalo veliko razočaranje, ali i bijes, u toj zemlji.

Mediji su posebno oštri:

Blesk i Sport.cz pišu da je poraz od Farskih otoka "debakl bez presedana" i "povijesna blamaža", a Idnes.cz je poraz nazvao "najvećom sramotom češkog nogometa od osamostaljenja".

Farski OtociHrvatska Nogometna ReprezentacijačeškaSvjetsko Prvenstvo 2026.Mediji
