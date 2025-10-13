Česi su bijesni: 'Najveća sramota od osamostaljenja, debakl bez presedana'

Farski otoci su prošlog vikenda u Torshavnu pobijedili Češku 2-1 i napravili veliki korak prema baražu za Svjetsko prvenstvo.

Prva u skupini je Hrvatska sa 16 bodova, Česi su drugi s 13 bodova, a Farski otoci treći s 12.

Češka je porazom na Farskim otocima ostala bez realnih šansi za prvo mjesto, što je izazvalo veliko razočaranje, ali i bijes, u toj zemlji.

Mediji su posebno oštri:

Blesk i Sport.cz pišu da je poraz od Farskih otoka "debakl bez presedana" i "povijesna blamaža", a Idnes.cz je poraz nazvao "najvećom sramotom češkog nogometa od osamostaljenja".

