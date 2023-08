Pred nogometašima Dinama uzvrat je 2. pretkola Lige prvaka u Kazahstanu protiv Astane na Astana Areni. U prvoj utakmici u Zagrebu prošlog tjedna razbili su Astanu sa 4-0 i time otvorili vrata dvomeču s AEK-om, grčkim prvakom, za ulazak u skupinu Lige prvaka.

Uzvrat bi trebao biti formalnost

Uzvrat bi za Dinamo, stoga, trebao biti formalnost, osim ako se ne dogodi neko čudo. No, Dinamo je preozbiljna momčad da bi joj se to dogodilo...

Okrenuli smo broj Branka Strupara, bivšeg nogometaša između ostalih klubova i Dinama, belgijskog Davida Beckhama kako su ga svojedobno bili nazvali engleski mediji, da nam najavi uzvrat protiv Astane, ali i prokomentira malo ostale aktualnosti...

"Dinamo je jednostavno bolja momčad od Astane, a rezultat iz prve utakmice jamči im lagan put, iako tih 4-0 nije bilo lako ostvariti. Put do ove situacije u nogometu je uvijek težak. Mislim da će Plavi ozbiljno pristupiti utakmici, niti malo ležerno. Naravno, uvijek mogu dobiti gol, ali mislim da nema nikakve šanse prvak Kazastana. Veliki kapital je 4-0, a Bišćan može i malo ispremiješati momčad. Dinamo ima dobar roster. Vjerujem da će odmoriti neke igrače uoči narednih susreta", kazao nam je Branko Strupar i dodao:

"Ovaj dio sezone, uvodni ljetni, ne zgusnut i naporan i ovo je sad Bišćanu šansa da odmori neke igrače, a nekim da šansu".

Svi već gledamo prema AEK-u. To će biti pravi izazov za Dinamo.

"Pratio sam ih prošle sezone. Vida igra za njih, pa zbog toga. Sad nam je ozlijeđen, nadamo se da će sve biti dobro. AEK ima dosta stranaca, dobrih igrača, koliko sam pratio... Uvijek nekako gledaš Panathinaikosa i Olympiakos, a onda je iskočio AEK i Aris Solun. Ta četvorka se borila za prvaka, Aris je ispao, pa najbogatiji klub Olympiakos je ispao, a u trci AEK-a i Panathinaikosa u ciljnu nogometnu ravninu je ušao AEK. Imaju dobre pojedince. Nisam upoznat s promijenama, eventualnim u AEK-u, ali jaki su".

'Očekujem prolaz Dinama i protiv AEK-a'

Strupar nam, nadalje, govori kako on uvijek očekuje prolaz...

"Znači, bez podcijenjivanja, ali nije to sad netko toliko jak iz Lige petice nego jedna dobra, ozbiljna momčad. Ti ne možeš za nikog više reći ovaj sigurno prolazi ili ne prolazi. AEK je dobra ekipa i ozbiljan suparnik, ali Dinamo kad je u elementu kao što je bio protiv Astane, nesretno je izgubio u 1. kolu HNL-a od Hajduka, suvereno prošao u Istri gdje nikad nije lako, Dinamo ima 60% šansi za prolaz u skupinu Lige prvaka protiv AEK-a", navodi Branko Strupar i nastavlja:

"Svaka čast grčkom nogometu, ali Dinamo ipak ima rutinu tih nastupa u Europi i rezultata, a za AEK ne znam kad je napravio neki iskorak. Ima tu godina.... Ne sjećam se da su nešto napravili u Europi. Dobri su, ali iskustvo je na strani Dinama. Samo da se ne proda netko".

Legendarni zagrebački nogometaš iz Prečkog, koji je zanat pekao i karijeru gradio i izgradio od popularne kocke, Španskog pa do Belgije gdje je apsolutna legenda Genka (igrao uspješno i za reprezentaciju Belgije).

Nastupao je Branko i u Engleskoj, i to u dresu kultnog Derby Countyja, na travnjacima na kojima je pokazao tko je i što je u nogometnom smislu, ali, i ljudskom...

'Dinamo bi puno dobio dovođenjem Kačavende i Stojkovića'

Iako je Branko Strupar načelno specijalist za engleski nogomet, itekao prati zbivanja i u HNL-u...

"Ako je istina to što pišu mediji o Kačavendi, Stojkoviću, Lokomotivi i Dinamu onda je to sjajna stvar za Dinamo. Lokomotiva je loše startala u HNL-u, nesretno su izgubili od Gorice, ali Kačavenda je do ozljede bio fantastičan. Imao je tešku ozljedu križnih, vratio se hvala Bogu. Stojković mi se isto sviđa kao igrač. Na dobru momčad još dva takva jaka igrača, to bi moglo biti prevaga za obranu naslova prvaka Hrvatske, svojevrsna prekretnica, u svakom slučaju za trenera idealno".

Za kraj, Branko Strupar govori:

"Veći roster je zasigurno svakom treneru dobrodošao, pa tako i Bišćanu. No, da bi takva dva igrača napravila neku prevagu, mora se poklopiti tu puno stvari. Nije to samo tako. Europske utakmice su puno teže nego nacionalno prvenstvo. Dinamo je uvijek favorit u nacionalnom prvenstvu, jer ima jaku klupu i najviše dobrih igrača."

Tvrdi kako je Dinamov poraz od Hajduka bio nezaslužen ako gledamo cjelokupnu igru, dojam, ali u nogometu se broje golovi i bodovi, a ne dojam i igra kao takva. No, bez obzira na sve, smatra da je Dinamo i dalje favorit broj jedan.

'Hajduk je dobio na samopouzdanju, ali prvenstvo je tek počelo'

Hajduk, s druge strane, priča nam Strupar, dobio je na samopouzdanju bodovima u oba vezana derbija na startu HNL-a, "ali rano je još, prerano za išta govoriti", naglašava nam Strupar.

Jer ipak, prvenstvo je tek počelo. Ima tu još puno utakmica, kako domaćih tako i u Europi, ima tu još pobjeda i poraza...

"HNL je maraton, utrka na duge staze s mnoštvom događanja, uostalom kao i svako nacionalno prvenstvo. HNL je svake godine sve jači. Osijek sad ima novi stadion, Rijeka je opet tu, neka, volim ja da hrvatski nogomet bude neizvjesniji", zaključuje Branko Strupar.