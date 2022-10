I kad sam govori o tome, Branko Strupar će vam nekoliko puta naglasiti, pokušati dočarati popularnost koju je doživio u Belgiji i koju još ima, posebno u Genku, klubu u kojem se vinuo u nogometne visine. Pije toga, nije mu bilo jasno, a htio je znati, zašto mu karijera ne ide u smjeru da zaigra u Dinamu, nego u Španskom za koje je volio igrati, kako god okreneš.

Krv, znoj i suze - i snovi

No, kasnije, pa i kad je kao klinac odmah trčao nakon škole na igralište, livadu da bi zaigrao nogomet, sanjao je jednog dana igrati u Dinamu. Međutim, nogomet piše čudne priče, ali opet tako lijepe...

Upravo u Genku je stekao popularnost. Postao je prvakom države u trenutku, situaciji u kojoj nitko to nije očekivao od Genka. Sad je toliko popularan u klubu da stadion ima i tribinu s njegovim imenom, a uvijek kad se on tamo pojavi nastane veliko zanimanje.

Toliko je tu toga da je Branku Struparu teško bilo kod nas u studiju Net.hr-a u sat i pol vremena sve i ispričati, ali se zorno potrudio dočarati djelić te atmosfere oko sebe koje je doživio. Kulminiralo je sve kad je zaigrao za Belgiju, ne i za Hrvatsku, svoju zemlju, nego za drugu zemlju u kojoj je imao puno bolji status. Status kojeg je sam zaradio. Događale su mu se nevjerojatne stvari, snimili su i dokumentarac o njemu.

"U Belgiji me stvarno obožavaju, sad sam dobio poruku da moram doći nekom čovjeku na svadbu, ono, ne znam uopće kome. Kao, čovjek me obožava. Da ću ga iznenaditi na svadbi na stadionu. Bio sam gost na vjenčanjima, na prvim pričestima i rođendanima, na krizmama... Nevjerojatno. X puta sam se pitao je li to moguće da me tako u Belgiji obožavaju. Otvarao sam plesove s mladenkom, dolazio sam kao poklon i onda kad su me vidjeli, ljudi su se rasplakali, plakali, bili u deliriju... Iskakao sam iz torti. Jednu curicu nisam mogao smiriti koliko je plakala zbog mene jer me upoznala. Pola sata je nisam mogao smiriti. U Belgiji su samo mene htjeli, trener mi je rekao da ću izgoriti jer sam bio svugdje. A meni neugodno. Ušao sam Belgijcima u srce i nikad nisam izašao", priča nam Branko Strupar.

'Govorili su svi da ćemo s Genkom proći kao titanik, ali...'

No, svaki početak je bio težak, pa tako i njegov. Međutim, dogodilo se nešto veliko, nešto što će pokrenuti daljnji razvoj događaja...

"Imao sam sumnju i u Genku kad smo ušli u prvu ligu, a ja zabijem 30 golova i budem drugi strijelac lige. Mislili smo da ćemo u drugoj sezoni kluba u prvoj belgijskoj ligi ispasti, jer ništa nismo mijenjali iz prethodne što se tiče momčadi, mi bili drugi i osvojili Kup. I treća godina titanik od Genka govorili su svi, a mi prvi na tablici. Jučer sam bio s Marom (Silvio Marić op.a), pa to je kao da Rudeš uđe u prvu i bude prvak za tri godine, uz dužno poštovanje svima, da se netko ne uvrijedi. Mnogi bi rekli ne, ma to je moguće. Čudesna priča stvarno, pokraj nas Brugge, Anderlecht, Standard Liege, bogatiji i bolji od nas tri puta. To je bila priča poput one Leicestera", dodaje Branko.

Pogledajte dolje u priloženom You Tube videu, kao i djeliće zanimljivih dijelova iz tog intervjua, velikog razgovora s Brankom Struparom.