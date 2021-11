Argentinac Lionel Messi dobitnik je Zlatne lopte, najvećeg individualnog priznanja u svijetu nogometa, u izboru France Footballa. Dodjela nagrada održala se u Parizu, u Theatre du Chatelet, a Messiju je to je sedma Zlatna lopta u karijeri. Drugo mjesto pripalo je Poljaku Robertu Lewandowskom (Bayern München), a treće Talijanu Jorginhu.

Pobjedom u Copa Americi ovog ljeta, što je njegov prvi trofej u 16 godina za Argentinu, zasigurno je prevagnulo u korist bivše zvijezde Barcelone. Messi je šest puta do sada (2009., 2010., 2011., 2012., 2015. i 2019.) bio laureat u dresu Barçe, koju je ovog ljeta nakon 20 godina u suzama napustio i otišao u PSG.

Kritike Casillasa i Kroosa

Kao što je bilo dosta slučajeva i ranije, i ova je Zlatna lopta povukla dosta kontroverzi. Mnogi smatraju kako ju Messi nije zaslužio nego Lewandowski.

"Svaki put je sve teže povjerovati u ove nogometne nagrade. Za mene je Messi jedan od najboljih igrača u cijeloj povijesti nogometa, ali moramo početi gledati tko se je najviše istaknuo u sezoni. To nije tako teško. Drugi to čine kompliciranim", objavio je Iker Casillas na Twitteru.

“Moj izbor je Benzema. Drugo mjesto dao bih Lewandowskom, a treće Jorginhu. Pojedinačne nagrade me inače ne zanimaju, ali ako već postoje onda trebaju biti poštene. Po meni to nije tako. Benzema je prošle godine bio najbolji nogometaš, svi su vidjeli koliko je bio dobar. Nema sumnje da je Messi uz Cristiana najveći nogometaš posljednjih desetak godina, ali ne mora na svakom izboru biti najbolji”, mišljenje je Tonija Kroosa.

Stigao mu odgovor

Na društvenim mrežama pak od dodjele nagrade ne prestaju reakcije nogometnih zaljubljenika. Ono što je nama zapelo za oko je prozivanje Luke Modrića. Točnije brojni komentari idu u smjeru toga da je Vatreni nezasluženo osvojio Zlatnu loptu 2018. jer mnogi smatraju da ju je Cristiano Ronaldo trebao dobiti.

“Zašto to nisi rekao kad ju je Modrić osvojio”, komentari su na račun izjave Tonija Kroosa.

“Ne mogu vjerovati da je Modrić nekako osvojio Zlatnu loptu”.

Nije međutim ovo jedini kontroverzan izbor posljednjih godina. Sjećamo se svi doba kad su briljirali Xavi i Iniesta te predvodili Barcelonu i Španjolsku do krova Europe i svijeta, a Messi i Ronaldo su uzimali Zlatne lopte. Puno se govorilo i o 2010. kada je Wesley Sneijder odveo Inter do trostruke krune i Nizozemsku do finala SP-a, ali mu je najveće individualno priznanje promaklo.

Reakcije s Twitera