Prije nego što su eskalirali problemi u napadu, izbornik Zlatko Dalić od Svjetskog prvenstva u Rusijii muku je mučio s obranom. Koliko smo samo puta čuli da moramo biti bolji u prekidima.

"Od SP-a smo primili 11 golova nakon prekida, to je 28 posto od svih golova koje smo primili. Radimo isključivo na taktici za protivnike i vježbamo reakciju na prekide. Moramo to ispraviti, to je veliki problem", govorio je izbornik uoči ovogodišnjeg Europskog prvenstva.

Međutim, situacija se od tada znatno popravila. Pogotovo kada su u pitanju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Vatreni su primili samo jedan gol do sada u i to u prvoj utakmici od Slovenije. Bolja o njih je jedino Danska, koja je sačuvala svoju mrežu čistom.

Pao rekord

Uoči utakmice s Ciprom Hrvatska je bila 526 minuta bez primljenog gola, a službeni rekord od 575 minuta na koncu je ipak srušen i sada on iznosi 615 minuta. Vatreni su primili gol protiv Slovenije na otvaranju, a nakon toga odigrali su šest utakmica i sačuvali mrežu netaknutom. Posljednji rekord postavili su Stipe Pletikosa i Vedran Runje.

A da se ne moramo brinuti o budućnosti reprezentacije, barem na njen obrambeni dio u narednih desetak godina lijepo je ilustrirala Sofa Score.

Ova statistička agencija izdvojila je 11 obrambenih igrača na koje će Dalić, ali i oni koji će doći poslije njega, moći računati u godinama koje dolaze.

Među njima najstariji je Duje Ćaleta-Car, kojem je tek 25 godina, a već je prikupio ogromno međunarodno iskustvo.