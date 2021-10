Hrvatska nogometna reprezentacija ostvarila je novu kvalifikacijsku pobjedu u skupini H za odlazak na SP 2022. godine. U gostima je Hrvatska s 3-0 svladala Cipar.

S ova tri boda Hrvatska je ostala na vrhu ljestvice, ima 16 bodova, kao i druga Rusija. Treća je Slovenija s 10 bodova, četvrta Slovačka s devet, dok su na dnu Malta i Cipar s po četiri boda.

Rasplet u studenom

Hrvatska će u 7. kolu u ponedjeljak u Osijeku ugostiti Slovačku, dok u studenom igraju s Maltom i Rusijom u Splitu. Očekuje se kako će upravo ta utakmicu odlučit pobjednika skupine. Rusiju do kraja kvalifikacija večeras čeka susret sa Slovenijom, dok u studenom osim s Hrvatskom igraju još s Ciprom. U slučaju da dođe do toga da se plasman za prvo mjesto lomi u zadnjem kolu protiv Rusije, bit će to pravi spektakl za gledatelje.

Treba još napomenuti kako će u slučaju istog broja bodova pobjednika skupine odlučiti gol razlika, a ako bude ista onda broj postignutih golova, a ako i tu reprezentacije budu izjednačena onda će se gledati međusobni omjer.

Plasman na SP 2022. izborit će, inače, pobjednik skupine, dok će drugoplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije. Točnije, ide u doigravanje u kojem će sudjelovati 12 momčadi, koje će biti raspoređene u mini turnire. Pobjednici ta tri mini turnira plasirat će se na Svjetsko prvenstvo