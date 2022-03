Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u razgovoru za Novu TV u ponedjeljak otkrio je gdje se nalazi hrvatski srebrni reprezentativni stoper Zenita iz Rusije, Dejan Lovren. Znate i sami da je u tijeku ruska invazija na Ukrajinu koju je osudio čitav svijet, a zato su posebno pod povećalom naše uzdanice u toj ligi...

"Znam sad samo za Lovrena da je u Zagrebu, da je bio ozlijeđen, pa je ostao tu. S ostalim se nisam čuo, s njima su drugi ljudi u kontaktu. Nadam se da s njima bude sve u redu", kazao je Zlatko Dalić, koji je najavio testiranje formacije s tri stopera iza...

"Mislim da će nam dobro doći tih osam dana u Kataru i te dvije utakmice. Iskoristit ćemo ih prvenstveno kao team building, kako bismo se malo više zbližili uoči puta na SP. Dosad smo uvijek bili pod velikim pritiskom i imperativom rezultata na okupljanjima, ali to ne znači da ne želimo rezultat. Ovog puta će biti opuštenije, ali to ne znači da nećemo htjeti pobijediti i odigrati dobro dvije utakmice. Isprobat ćemo novi sustav s trojicom u zadnjem redu, ali ćemo vidjeti kako će to funkcionirati. Ostajemo pri svojim dosadašnjim taktikama, ali sad imamo par treninga pa ćemo isprobati nešto drugačije", kazao je Zlatko Dalić koji je naglasio kako ostaje pri svom 4-2-3-1 i 4-3-3.