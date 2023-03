Hrvatski nogometni reprezentativci otvorili su kvalifikacijski ciklus za odlazak na EURO 2024 remijem, na Poljudu, u sklopu skupine D, Hrvatska je odigrala protiv Walesa 1-1 (1-0).

Hrvatska je bila puno bolja, dominirala je te povela u 28. minuti kada je strijelac bio Andrej Kramarić. Vodila je Hrvatska sve do 93. minute kada je Poljud zašutio uslijedio izjednačujućeg pogotka Nathana Broadheada.

Zlatko Dalić od 10:30 držao je presicu na kojoj je otkrio detalje utakmice i što Hrvatsku čeka u nastavku kvalifikacija.

"Tužan sam jer smo izgubili dva boda u zadnjoj minuti iz jednog udarca u okvir gola. Imali smo kontrolu, na 15-ak minuta pali smo u drugom dijelu, pa se vratili i dominirali zadnjih 20-ak minuta. Primili smo gol iz načina na koji smo znali. Nismo dobro reagirali kod auta. Nekad nogomet da, nekad uzme. Sve ima svoj razlog zašto i kako", rekao je Dalić uvodno.

"Ne reagiramo dobro"

"Imali smo nekoliko tih auta u drugom poluvremenu, nijednom nismo dobro reagirali, uvijek se lopta odbijala i na kraju je bila izbijena. Na kraju je nedostajalo koncentracije. Dogodilo se ono što se nije smjelo dogoditi. Ali idemo dalje", dodao je. Dalić je zatim govorio o tome kako podići reprezentaciju za nadolazeće susrete.

"Mi znamo da cilj plasirati se na Euro. Nebitno je kad ćemo osvojiti ključni bod. Moramo razmišljati o Turskoj kao nezgodnom protivniku. Nismo igrali loše, samo smo bili dekoncentrirani u jednom trenutku i primili smo gol", odgovorio je Dalić.

Marko Livaja dobio je nezgodan udarac i morao je napustiti igru. Umjesto njega je ušao debitant Petar Musa koji nije odigrao ništa zapaženo no mlad je i treba mu dati prilika. Dalić je govorio kakva je situacija na napadačkoj poziciji za utakmicu u utorak. Odgovorio je i na pitanje hoće li zvati novog napadača.

Novi napadač za Tursku?

"Neću zvati nikoga. Livaja je dobio nezgodan udarac u leđa, vidjet ćemo tijekom dana kakva će biti situacija. Imamo Musu i Kramarića kao napadače. Moj dojam s klupe o toj situaciji je da je Kramarić trebao odigrati u bolju poziciju, a ne šutirati s 25 metara lijevom nogom. To nije bilo rezonski", komentirao je Dalić.

Hrvatska sljedeću utakmicu igra protiv Turske na vrućem gostujućem terenu.

"Čekamo da se Ladić vrati iz Armenije. Bio je na utakmici te će nam dati komentar za analizu. Turska je s nama favorit za prva dva mjesta. Bitno je podići se i da nas ovo ne poljulja. Nadam se da neće, dosad nije. Malo nas je razočaralo, ali nadam se da neće biti posljedica. Žao mi je zbog publike", rekao je Dalić



"Vidjet ćemo kada odradimo današnji trening. Napravit ćemo neke promjene. Vidjet ćemo trebamo li osvježiti ekipu. Bit će teška utakmica na teškom terenu", najavio je.

Što očekuje u Turskoj?

"Idemo po pobjedu, ali bitno je ne izgubiti. Trebat će nam 15-16 bodova za plasman. Trebamo ih skupiti, a ne čekati kraj kao inače. Teško ulazimo u kvalifikacije, ali imamo svoj cilj", izjavio je Dalić.

"U Bursi će biti teško, imaju fanatične navijače blizu terena. Ali eto, imali smo i mi jučer fantastičnu atmosferu, pa to protivniku nije puno značilo. Wales se postavio, bio je hrabar. Tako je to u nogometu", dodao je.

Hrvatska ne može jednostavno proći kvalifikacije.

"Možda i može. Treba nam tih 16-17 bodova. To su takve utakmice. Napravili smo sjajne stvari, no od toga se ne živi. Imamo još sedam utakmica i kroz njih to moramo tražiti", nastavio je. Dalić je dobio pitanje vidi li Wales kao pretendenta na vrh skupine.

"Motiv Walesa sada je još veći. Mladi su, ambiciozni, puno trče. Ali još će se gubiti utakmica. Gledamo samo sebe. Bit će teško i toj je cilj koji imamo", rekao je Dalić o Walesu. Izbornik je zatim dobio pitanje o tome tko će igrati krilo ako Kramarić ode u špicu.

"Vidjet ćemo. Imamo Pašalića, Vlašića, koji se vratio nakon mjesec i pol dana. Tu je i Majer. Odlučit ćemo što ćemo napraviti nakon analize i dva treninga" zaključio je Dalić.