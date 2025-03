Dalić: 'Ne mogu zamjeriti sebi ni igračima. Pitali smo tko je najspremniji za jedanaesterce...'

Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez polufinala Lige nacija nakon što u uzvratu u Parizu izvođenjem penala poraženi od Francuske 4-5 (0-2, 0-0).

Francuzi su slavili u regularnom dijelu s 2-0 pogocima Michaela Olisea (52) i Ousmannea Dembelea (80), a nakon produžetka bez golova odluka je pala u raspucavanju penala u kojemu su s(p)retniji bili Tricolori.

"Prvo čestitam Francuzima, bili su danas bolji protivnik. Dečki su se potrgali na terenu, 120 minuta. Nije bilo lako se vratiti nakon tri dana. Nismo se htjeli braniti, biti zbijeni u 16 metara, ali su nas oni na to prisilili. Borili smo se koliko smo mogli, došli do penala, nije bilo sreće u tom dijelu. Danas su Francuzi bili bolji", rekao je hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon utakmice.

"Nije bilo te sreće u raspucavanju, promašili tri penala, Livaković je bio blizu dva. Mi smo htjeli krenuti prema golu, ali danas to nismo mogli. Nije bilo moći, energije, snage ni brzine. Borili smo se koliko smo mogli, protivnik je bio bolji. Ne mogu zamjeriti sebi ni igračima, bili su jednostavno bolji. Dali smo sve od sebe, došli smo do penala, ali tu nismo imali taj dodatni dio. Ponavljam, bili su bolji. Ovo je naš maksimum, moramo to prihvatiti. Jedna utakmica možda da, ali u dvije je teško svladati ovakvu Francusku", dodao je.

Osvrnuo se Dalić potom na odabir igrača koji su pucali jedanaesterce:

"Mi smo pitali tko je najspremniji, njih pet se odmah javilo i i zato smo im dali da pucaju. To je bila njihova odluka, nema zamjerki, hrabro su uzeli odgovornost u svoje ruke i to je tako."

Za kraj se osvrnuo na kvalifikacijsku skupinu za Svjetsko prvenstvo:

"Bila je opcija ili Španjolska ili Gibraltar. Ispao je Gibraltar, okrećemo se tome u lipnju, zna se cilj. Ostali smo u elitnoj skupini lige nacija, sve je ispunjeno. Hrvatska se mora plasirati na Svjetsko prvenstvo, to je jasno."

