Hrvatska je u subotu navečer pobijedila Slovačku s 1:0. Peto kolo kvalifikacija za SP u skupini H bilo je za "pet" za naše nogometaše.

Nogometaši Hrvatske ostvarili su minimalnu 1-0 pobjedu na gostovanju u Bratislavi kod Slovačke, čime su zadržali korak s Rusijom u borbi za prvo mjesto u skupini H Europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Marcelo Brozović u 86. minuti. Njegova golčina sa 16 metara iz voleja jedan je od najvažnijih njegovih golova u reprezentaciji, a možda i u karijeri.

'Ivušić je strašno spasio dvije situacije'

Trener Vatrenih, Zlatko Dalić, zadovoljan je igrom svoje momčadi:

"Moram našim dečkima čestitati na borbenosti i agresivnosti, nas je najviše sputavao ovaj teren koji je katastrofalan i loš. Desila se jedna situacija kontra, prekid, ali uvijek fali taj zadnji pas. Zadnjih pet minuta bila je velika borba, Ivušić je strašno spasio dvije situacije i zato smo mu i dali povjerenje", rekao je za kamere Nove TV.

"Igrali smo utakmicu prije tri dana, putovali smo, došli smo u Bratislavu u šest ujutro pa smo morali odmarati igrače, Čolak je ušao i super je bilo."

"Fantastičan gol Broza, neću secirati ništa, imamo tri boda i to je to. Moramo se već pokrenuti za Sloveniju, oni su naši susjedi i bit će super utakmica i nadam se da ćemo dobiti to u Splitu."