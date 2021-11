Švedska nogometna reprezentacija osigurala je dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru iako je u posljednjem kolu izgubila od Španjolske. Furiji je u Sevilli bio dovoljan i remi, no svejedno je kontrolirala utakmicu čitavim tijekom, a bolju igru je okrunila i golom Morate u 86. minuti. Bivši igrač Dinama Olmo opalio je s više od 20 metara, Olsen je odbio loptu u gredu od koje se odbila na nogu Morati koji nije mogao promašiti.

A ovaj susret obilježio je i incident s kraja utakmice kada je Zlatan Ibrahimović udario Cesara Azpilicuetu. Srećom po njega, sudac mu je dao samo žuti karton iako ne bi pogriješio i da ga je poslao na hlađenje. Zlatan je sada u razgovoru za Guardian priznao kako je namjerno udario igrača Chelseaja i pojasnio zašto.

Namjerno to napravio

"Prije nekoliko dana u dresu reprezentacije imao sam jedan start. Namjerno sam to napravio. Ne sramim se to reći jer je on napravio nešto glupo mom suigraču. Glumio mu je", rekao je.

"Napravio sam glupost, ali bih sve ponovio samo da on shvati da ne radi te stvari i poručio bih mu: 'Nemaš mu*a meni to napraviti, ali pokazat ću ti što bi ti se dogodilo da si meni to napravio. Zato sam to uradio", kazao je.

Španjolac mu pak poslije utakmice nije ništa rekao na njegov grubi start.

"Što mi ima reći? Neće reći meni, već mom suigraču koji neće ništa poduzeti jer je previše pristojan. To što sam napravio možda i nije lijepo, ali bih ponovio. To sam ja. Ne sramim se to reći."

Zbog žutog kartona će propustiti polufinale baraža.

"Nije stvar u tome što neću igrati u baražu već u tome da taj dečko shvati da ne možete dirati nekog dok leži na zemlji. Ne napadate psa koji ne laje. Napadnite onog koji je sposoban nešto napraviti. Lako je napasti moje suigrače koji imaju po 20 godina i previše su pristojni. Nadam se da je sad naučio lekciju. Napravio sam glupost, ali bih je uradio ponovo 100 %", poručio je Zlatan.

Do kad će igrati

Također progovorio je i o tome koliko dugo još planira igrati.

"Igrat ću dok god ću moći. Ne želim žaliti kada prestanem i onda za nekoliko godina dok sjedim s vama reći: 'Mogao sam nastaviti igrati jer sam se dobro osjećao'. Bolje je da se skroz potrošim pa da mogu reći: 'Ne mogu više'. Međutim, još uvijek mogu igrati i to i radim", završio je.