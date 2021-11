NIJE SE DOBRO PROVEO / Navijač uletio u teren i došao do Zlatana, njegova reakcija bila je žestoka

Zlatan Ibrahimović vratio se u švedsku nogometnu reprezentaciju, ali nije to prošlo baš najbolje. Švedska je izgubila od Gruzije 2:0, bila je to utakmica koju su morali dobiti, Na kraju se dogodio i mali incident, jedan od navijača ulatio je u teren i pokušao zagrliti Zlatana Ibrahimovića. No reakcija švedeskog reprezentativca bila je žestoka. Zlatan je odgurnuo navijača od frustracije, a odna su po njega došli zaštitari.