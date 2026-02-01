FREEMAIL
freemail
TENZIJE ČINE SVOJE /

Sopić izbacio legendu iz momčadi

Sopić izbacio legendu iz momčadi
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Osijek je trenutno na 14 bodova i posljednjem mjestu HNL-a, dok je Malenica bio ponajbolji golman polusezone

1.2.2026.
15:06
Sportski.net
Davor Javorovic/pixsell
Svih je iznenadila vijest kako dugogodišnji dokapetan Osijeka Marko Malenica nije ni na klupi za utakmicu s Rijekom, ali sada znamo zašto.

Naime, kako javlja Index, došlo je do sukoba između dokapetana i trenera Osijeka Željka Sopića. Razlog sukoba zasad nije poznat, ali da je do njega došlo ne treba čuditi. Osijek je posljednji na tablici unatoč četvrtom najvećem budžetu, a Sopić od dolaska u Osijek nema nijednu pobjedu.

Uzevši u obzir da Sopić do sada nema nijednu pobjedu, kao i to da je Malenica 240 puta stajao među vratnicama Osijeka, bit će zanimljivo vidjeti tko će prvi popustiti.

POGLEDAJTE VIDEO: Minute nas dijele od spektakla! Hrvatska s Islandom u borbi za broncu

Marko Malenicaželjko SopićNk Osijek
Sopić izbacio legendu iz momčadi