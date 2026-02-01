Sopić izbacio legendu iz momčadi

Svih je iznenadila vijest kako dugogodišnji dokapetan Osijeka Marko Malenica nije ni na klupi za utakmicu s Rijekom, ali sada znamo zašto.

Naime, kako javlja Index, došlo je do sukoba između dokapetana i trenera Osijeka Željka Sopića. Razlog sukoba zasad nije poznat, ali da je do njega došlo ne treba čuditi. Osijek je posljednji na tablici unatoč četvrtom najvećem budžetu, a Sopić od dolaska u Osijek nema nijednu pobjedu.

Uzevši u obzir da Sopić do sada nema nijednu pobjedu, kao i to da je Malenica 240 puta stajao među vratnicama Osijeka, bit će zanimljivo vidjeti tko će prvi popustiti.

