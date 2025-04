Sopić briljirao odgovorima na presici pa se dotakao Dinama: 'Ne mogu vam previše toga odati'

Fabio Cannavaro dobio je otkaz u Dinamu i vruća maksimirska stolica ostala je prazna. Svakakva imena se provlače po medijima, a navijači najviše priželjkuju Željka Sopića. No bivši trener Rijeke ima novi posao u poljskome Widzew Lodz gdje je sjajno počeo. Sopić je odmah na startu upisao dvije identične 2-0 pobjede protiv Piasta Gliwice i Lechije. Sada mu slijedi gostovanje kod Korone, a hrvatski trener briljirao je na presici kao nekad gdje se dotakao i Dinama.

"Za mene je uvijek najvažnije da momčad igra na pobjedu. Naravno, nekad se mora i izgubiti, ali igranje na remi me ne zanima. U petak ćemo istrčati na travnjak i napraviti sve da bismo osvojili tri boda. Ne znam hoćemo li u tome uspjeti, ali znam da ćemo dati sve od sebe", započeo je u svome tonu Željko Sopić pa nastavio sa svojim sarkastičnim odgovorima:

"Tko će igrati? Ne mogu vam previše toga odati. Reći ću da će igrati golman i 10 igrača. Naravno da bih bio sretniji da imam sve igrače na raspolaganju, ali to je nogomet. U nekoj fazi sezone su kartoni i ozljede normalna stvar. Koga nema, bez njega se može i mora."

Nakon toga poteglo se pitanje o Dinamu i glasinama da je Sopić, inače veliki dinamovac, jedan od kandidata.

"Ne zanimaju me glasine. Gledajte, imamo dan do utakmice, a ja sam na konferenciji za medije. Nisam vam ja tip koji se fokusira na glasine. Ja živim za danas i ne zanima me što pišu hrvatski, poljski ni bilo koji mediji", stao je Sopić na kraj svim glasinama.

Sopić ima jasan zadatak. Doveden je u poljski klub da osigura ostanak u najvišem rangu i zasad radi odličan posao. Već s dvije momčadi digao je ekipu Widzewa koja sad drži deveto mjesto u ligi od 18 momčadi.

