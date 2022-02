Ako ćemo vjerovati Dinamovom strategu Željku Kopiću, a nemamo mu razloga ne vjerovati, najveći Dinamov fighter, plavi maksimirski ratnik i kapetan Arijan Ademi, zauzet će poziciju središnjeg veznog protiv Seville, kao svojevrsno "tajno oružje". No, kad ga se pita zna li prvih 11 za Sevillu u četvrtak, u nokaut fazi EL, Kopić naglašava kako će to vidjeti tek uoči same utakmice...

Kopić računa na Petkovića

"Računam na Brunu Petkovića protiv Seville, izrazio sam zadovoljstvo načinom na koji trenira, radi... Imao je on dosta peha, ali i bez njegovog učinka koji nam je bitan, pokazali smo da možemo igrati kvalitetno. Svi koji su iznijeli do sada utakmice su pokazali kvalitetu", jasno je u utorak na media dayju u Maksimiru okupljenim novinarima naglasio Željko Kopić...

'Sevilla ima svoje određene nestabilnosti u igri, defenzivne'

"Sevilla je favorit, ali ne idemo na izlet, nego odigrati ozbiljnu utakmicu protiv jakog suparnika. Imamo svoje ambicije, što se tiče načina igre, kvalitete i u konačnici rezultata. Imaju Španjolci individualnu kvalitetu, jasne mehanizme u igri, povezani su među linija. Imaju svoje nestabilnosti u igri, defenzivne... U ovoj fazi moje karijere ovo mi je najveća utakmica, to sigurno... Trener sam Dinama, igram europsku utakmicu protiv jake Seville i zajedno sa svojim igračima želim da se prezentiramo na najbolji mogući način", objasnio je Željko Kopić. Što je još govorio, kao i što su rekli Arijan Ademi i Mislav Oršić danas na novinarskom druženju, pročitajte i pogledajte - OVDJE.